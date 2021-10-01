Công chúa Nhật Bản từ chối của hồi môn, bỏ đi tước vị để kết hôn với bạn trai là dân thường

Thế giới 01/10/2021 18:06

Sau khi tin tức về hôn lễ của công chúa Nhật Bản được truyền thông nước này đưa tin rộng rãi, cô đã phải điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Theo SCMP, Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia Nhật Bản cho biết, công chúa Mako sẽ kết hôn cùng bạn trai thường dân của cô, anh Kei Komuro vào ngày 26/10 sắp tới. Sau khi kết hôn, công chúa và chồng sẽ chuyển đến sống tại Hoa Kỳ - nơi anh Komuro đang làm việc cho một công ty luật ở New York.

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Công chúa Mako đã phải điều trị tâm lý sau khi cuộc hôn nhân của cô bị truyền thông nước này 'soi mói' quá mức - Ảnh: Internet

Cơ quan này còn cho biết thêm, sau đám cưới, công chúa Mako sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Cùng với đó, do thông tin về gia đình chồng cô cũng như hôn lễ đã bị truyền thông nước này "đào bới" quá sâu, công chúa đang phải điều trị PTSD (chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương).

Trước đó, thông tin mẹ của bạn trai công chúa đã nợ bạn trai cũ của bà số tiền 4 triệu yên (khoảng 36 nghìn USD) được cho là dùng để trả học phí cho Komuro đã bị báo giới nước này phanh phui, làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh.

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Cặp đôi này được cho là sẽ không tiến hành một số nghi thức thường được tổ chức trong đám cưới hoàng gia - Ảnh: Internet

Do quá lo lắng về vấn đề tài chính của gia đình vị hôn phu sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cuộc hôn nhân, công chúa Mako đã tuyên bố sẽ từ bỏ tước vị, đồng thời không nhận món quà hồi môn là 1,3 triệu USD (vốn được dành cho các thành viên hoàng gia là nữ nếu kết hôn với thường dân). Quyết định này nhanh chóng khiến nhiều người bàn tán vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử khoản hồi môn này bị từ chối. Ngoài ra, cặp đôi này được cho là sẽ không tiến hành một số nghi thức thường được tổ chức trong đám cưới hoàng gia.

Hôn phu của công chúa, anh Komuro đã trở về Nhật Bản vào đầu tuần này và đang thực hiện cách ly y tế theo quy định phòng dịch. Đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên của cặp đôi sau hơn 3 năm xa cách.

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Komuro đã trở về Nhật Bản vào đầu tuần này và đang thực hiện cách ly y tế theo quy định phòng dịch - Ảnh: AP

Nhiều người dân Nhật Bản cho biết, họ đã khá dè dặt về cuộc hôn nhân này khi những tin tức không hay về gia đình của Komuro gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình hoàng gia nước này. Tuy vậy, họ cũng hy vọng đám cưới sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện.

Được biết, công chúa Mako sẽ là thành viên nữ thứ 9 của Hoàng gia Nhật Bản từ bỏ tước hiệu để kết hôn với một người dân thường.

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Từ khóa:   công chúa Nhật Bản công chúa Mako gia đình Hoàng gia Nhật Bản

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