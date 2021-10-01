Người đàn ông kết hôn với nồi cơm điện: Tôi không thể nấu ăn ngon nếu thiếu 'cô ấy'

Người đàn ông này cho biết, "người vợ" mới cưới của anh ta "trắng trẻo, không nói nhiều và nấu ăn ngon" - những đức tính "trong mơ" của những cô vợ mẫu mực nhất.

Theo India Times, một người đàn ông người Indonesia tên Khoirul Anam mới đây đã đăng tải lên Facebook của mình những hình ảnh về "đám cưới" đặc biệt của mình vào ngày 20/9 vừa qua. Chỉ qua 4 bức ảnh đơn giản, Khoirul đã thu về gần 8 nghìn lượt cảm xúc, hơn 1,2 nghìn lượt bình luận và gần 10 nghìn lượt chia sẻ.

Trong đám cưới, Khoirul là một chú rể "bảnh trai" với lễ phục truyền thống, có luôn khăn đội đầu. Tuy nhiên, "cô dâu" của anh lại là... một cái nồi cơm điện, thậm chí, anh còn cài cho "cô dâu" của mình một chiếc khăn che mặt thường dùng trong ngày cưới.

Những bức ảnh về 'đám cưới' hài hước của Khoirul Anam đang gây sốt trên Internet - Ảnh: FBNV

Khi đăng tải các bức ảnh, Khoirul đã kèm theo lời chú thích, mô tả vợ của mình là một người "trắng trẻo, không nói nhiều và nấu ăn ngon" - 3 phẩm chất mà một "cô dâu" nồi cơm điện cần phải có để được coi là "hoàn hảo".

Vì "lễ cưới" của Khoirul sau đó trở nên quá nổi tiếng, mọi người đã bắt đầu bàn tán về nó trên Twitter. Hình cưới của anh chàng lan truyền một cách mạnh mẽ, thu hút hơn 44 nghìn lượt thích và hơn 1,3 nghìn lượt retweet.

Nhiều người dùng Twitter sau đó chia sẻ, họ đã có một trận cười nắc nẻ khi xem các bức ảnh về để lại những bình luận cũng hài hước không kém. Một số người còn bày tỏ họ cũng có ý định kết hôn với các đồ dùng trong nhà của họ.

- "Người đàn ông này thật sự kết hôn với một cái nồi cơm điện á?"

- "Tôi nghĩ mình sẽ thử cầu hôn "bé" nồi chiên không dầu ở nhà mình."

- "Thế mà anh ta cũng nghĩ ra được, thật là thiên tài!"

Loạt ảnh 'gắn đinh vào yên xe để bạn gái không ghen tuông' của anh chàng từng 'phá đảo thế giới ảo' - Ảnh: FBNV

Anh chàng Khoirul Anam này vốn là một người thường xuyên sáng tạo ra các content hài hước trên Internet, cư dân mạng Việt Nam từng biết đến anh chàng thông qua loạt ảnh "đóng đinh vào yên xe để bạn gái không ghen tuông". Loạt ảnh hài hước này cũng đã từng "phá đảo thế giới ảo" khi thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

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