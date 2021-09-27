Tuy bình an vô sự sau cú ngã nhưng chiếc xe hơi đã bị "thương" nghiêm trọng sau đó. Dựa vào trang phục của đôi trẻ, nhiều người cho rằng cú ngã này chính là hậu quả của một lần "thân mặt" không đúng chỗ.

Mới đây tại một khu phố ở Đài Bắc, Trung Quốc, một tai nạn vô cùng hy hữu mà cũng khá hài hước đã xảy ra. Một người phụ nữ đã rơi xuống nóc một chiếc xe hơi đen trong tình trạng... bán khỏa thân và chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng dính.

Cú ngã 'trời giáng' của cô gái làm móp phần nóc xe thấy rõ - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy cú rơi khá mạnh và phần nóc xe cũng bị hư hỏng nặng, cô gái lại không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Qua những gì camera quay được, cô gái tỏ ra khá đau đớn và xoa lưng liên tục, tuy nhiên một lúc sau là có thể đứng lên được.

Bên cạnh đó, một diễn biến cũng bất ngờ không kém chính là một người đàn ông khác đã xuất hiện ngay sau đó khi trên người cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc quần đùi. Có vẻ anh ta là bạn trai của cô gái vừa không may ngã xuống đã chạy tới, ôm và đỡ cô xuống xe. Được biết sau đó anh ta đã gọi xe cứu thương cho cô gái.

Có thể thấy, cô gái khá đau đớn sau cú ngã vừa rồi - Ảnh: Cắt từ clip

Dựa theo tình trạng quần áo của 2 người, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã cho rằng có lẽ cặp đôi đã "yêu đương" ở ngoài ban công để "đổi gió". Tuy nhiên, vì quá bất cẩn, cô gái đã bị trượt chân và ngã xuống dưới, "hạ cánh" ngay trên nóc xe của chiếc ô tô nọ.

Bạn trai của cô gái chỉ mặc một chiếc quần đùi hớt hải chạy tới - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy cô gái đã an toàn, nhưng chiếc xe lại không, phần nóc của nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng và cặp đôi xui xẻo này đã phải bồi thường một khoảng không nhỏ cho chủ xe - là người cũng thuê trọ ở gần đó.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-mua-cung-ban-trai-ngoai-ban-cong-co-gai-te-xuong-noc-xe-nguoi-la-trong-tinh-trang-ban-khoa-than-427222.html