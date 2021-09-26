Bị hội bạn 'giỡn lố', chú rể ngã gãy xương sống ngay trong ngày cưới trọng đại

Thế giới 26/09/2021 15:09

Chỉ vì một phút vui vẻ quá trớn, chú rể đã bị hội bạn của mình hại quá thê thảm, thậm chí anh ta đang cân nhắc kiện những người đã gây ra thương tích cho mình.

Theo The Sun, đám cưới này được tổ chức tại Hạt Bihor, phía Tây Bắc Romania. Có thể thấy, khung cảnh đám cưới này khá nhộn nhịp và vui vẻ, mọi người đang nhảy múa tưng bừng trước khi thảm họa xảy ra.

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Chú rể bị tung lên cao, và chấn thương nặng sau đó - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, khi đang tung chú rể lên cao, hội bạn nam đã không đỡ được anh chàng và kết cục là chú rể ngã mạnh xuống sàn, bị va chạm mạnh nên đã phải nhập viện ngay khi đám cưới của mình đang diễn ra.

Chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng có thể thấy sự bàng hoàng hiện rõ mồn một trong đôi mắt của các khách mời khi đó. Khung cảnh nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn, cô dâu ngay lập tức tiến đến xem tình hình của người chồng mới cưới đang quằn quại trong đau đớn.

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Cả hội trường sau đó lâm vào hỗn loạn - Ảnh: The Sun

Theo truyền thông địa phương, cú ngã từ trên cao đã khiến chú rể bị gãy xương sống. Bác sĩ Lucia Daina - người chữa trị cho chú rể cho hay, chú rể đang nằm trong khu phẫu thuật thần kinh và sẽ được kiểm tra thêm vào tuần tới và tình trạng của anh chàng đã được tiến triển khá thuận lợi.

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Chú rể đã nhập viện ngay trong đêm và được chẩn đoán gãy xương sống - Ảnh: The Sun

Khi được hỏi, chú rể cho biết rằng có thể sẽ tiến hành kiện những người mà hôm đó đã gây ra thương tích cho mình nhưng hiện tại, anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối. "Tôi đã liên hệ với luật sư, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc thêm." - chú rể nói.

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