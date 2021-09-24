Cặp đôi yêu nhau 15 năm rồi kết hôn, được 47 ngày thì 'âm dương cách biệt' vì Covid-19

Thế giới 24/09/2021 09:19

Tưởng như cuộc tình kéo dài 15 năm cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, không ngờ chỉ mới 47 ngày sau khi kết hôn, người chồng lại ra đi mãi mãi vì Covid-19.

Theo China Press, sau 15 năm yêu nhau, chị Mu Nina (37 tuổi và anh Shafiri Mohamed (50 tuổi) đã kết hôn vào ngày 29/7 vừa qua. Tuy vậy, vì làm việc ở 2 bang khác nhau, cặp đôi chỉ bên nhau được 5 ngày sau đó anh Shafiri phải trở về bang Johor (Malaysia) để tiếp tục công việc.

Vì trước khi kết hôn, cặp đôi đã quen với việc yêu xa nên họ đã quen với việc này. Tuy mỗi ngày đều bận rộn, cả hai vẫn dành thời gian để gọi video, nói chuyện với nhau. Nhưng bi kịch lại đến quá bất ngờ, chỉ 47 ngày sau lễ cưới, đôi vợ chồng son nay phải âm dương cách biệt vì anh Shafiri đã không may nhiễm Covid-19.

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Anh Shafiri và chị Nina đã kết hôn sau 15 năm yêu nhau - Ảnh: China Press

Theo Nina, chồng cô đã có tiền sử mắc hen suyễn và bắt đầu bị sốt vào ngày 3/9. Tuy trước đó anh Shafiri đã tiêm mũi vaccine thứ nhất nhưng không thể tiêm mũi 2 vì các triệu chứng nặng của việc nhiễm bệnh.

Ngay sau khi nhiễm Covid-19, tình trạng của anh Shafiri nhanh chóng xấu đi và được đưa tới Bệnh viện đa khoa Johor vào lúc 6h30 sáng 12/9. Khi nhập viện, anh Shafiri đã hôn mê và lượng oxy trong máu liên tục giảm vì vậy các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản cho anh.

Đến sáng ngày 14/9, lúc 7h15, chị Nina nhận được tin anh Shafiri đã chết sau 36 giờ nhập viện. Tuy chồng đã mất, Nina cũng chỉ có thể bái lạy và thương tiếc từ xa vì cô không thể tới nhìn anh lần cuối do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sau khi đăng tải lên MXH, câu chuyện về cuộc tình bi thảm của vợ chồng Nina đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Một số người gửi lời chia buồn tới gia đình 2 người, số khác lại nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ sức khỏe cẩn thận trong khi dịch Covid-19 đang tràn lan.

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Nhiều cư dân mạng còn lo lắng rằng, nếu như người đàn ông kia quay sang và vô tình phát hiện ra 'ma nữ' này chắc anh ta sẽ đau tim chết mất.

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Từ khóa:   yêu nhau 15 năm kết hôn 47 ngày Covid-19

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