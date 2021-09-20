Con cá sấu nặng 228kg và dài 3,6 mét này được cho là đã tấn công một người đàn ông trong cơn bão Ida vào cuối tháng 8 vừa qua.

Siêu bão Ida đổ bộ vào nước Mỹ vào cuối tháng 8 vừa qua đã khiến nhiều nơi tại bang Louisiana rơi vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Cơn bão này cũng được xem là siêu bão có sức tấn công kinh khủng nhất từng được ghi nhận tại vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ khi vô số căn nhà vẫn còn chìm trong biển nước và thiệt hại nó gây ra là không hề nhỏ. Mọt khu vực tại Hoa Kỳ bị ngập nặng do chịu ảnh hưởng của bão Ida - Ảnh: CBS News Vào ngày 30/8 vừa qua, một người đàn ông tên Timothy Satterlee, 71 tuổi sống tại Slidell, ngoại ô thành phố New Orleans đã mất tích không dấu vết sau khi bị một con cá sấu tấn công ngay bên ngoài căn hộ của gia đình ông khi ông đang kiểm tra những thiệt hại của ngôi nhà sau cơn bão.

Theo lời kể của vợ ông Timothy, ngay khi chồng ra khỏi cửa, bà đã nghe thấy tiếng đập nước khá lớn nên đã ngay lập tức nhìn ra bên ngoài. Khi đó, bà phát hiện ông Timothy đang bị một con cá sấu cắn vào tay, máu chảy lênh láng nên đã lập tức đi gọi người hỗ trợ. Một người dân phát hiện cá sấu ngay bên ngoài nhà của họ - Ảnh: CBS News Vợ ông Timothy sau đó đã vô cùng gấp gáp cầu cứu ở nhiều nơi như điện thoại hay cả 911 nhưng đều không có hồi đáp. Đến khi bà tìm được sự trợ giúp tại các nhà chức trách địa phương thì ông Timothy đã hoàn toàn biến mất cùng con cá sấu kia.

Ông Timothy Satterlee đã biến mất cùng con cá sấu trước khi những người giúp đỡ kịp đến nơi - Ảnh: CBS News Mới đây, vào ngày 15/9, tức là hơn 2 tuần kể từ khi cuộc tấn công kinh hoàng của ông Timothy được ghi nhận, văn phòng Cảnh sát trưởng St. Tammany, bang Louisiana thông báo đã tóm được con cá sấu nghi liên quan đến vụ việc đó nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất, sau khi con cá sấu nặng 228kg và dai 3,6 mét này bị bắt, nó đã ngay lập tức bị bắn chết. Lúc cảnh sát tiến hành mổ bụng con cá sấu này, họ đã tìm thấy bộ phận cơ thể người chưa được tiêu hóa hết và nghi là thuộc về người đàn ông xấu số kia. Nhiều bộ phận cơ thể người chưa được tiêu hóa hết được phát hiện bên trong cơ thể con cá sấu - Ảnh: CBS News "Đó là bộ phận thi thể người. Chúng tôi sẽ xác minh xem những bộ phận thi thể này có phải thuộc về ông Timothy Satterlee hay không." - Đại úy Lance Vitter, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng khu vực nói với truyền thông.

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