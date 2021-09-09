Người đàn ông để lại một danh sách giết người 'ớn lạnh' trước khi bắn chết con trai 3 tuổi rồi tự sát

Thế giới 09/09/2021 05:40

Một người đàn ông đã lập ra danh sách những người mình sẽ giết bao gồm vợ cũ, người thân của cô ấy và những đứa con của 2 người trước khi bắn chết con trai 3 tuổi rồi tự sát.

Theo The Sun, cô Katie, vợ của Derek Thebo đã nói với cảnh sát rằng chồng mình đã lập một danh sách những người người hắn ta sẽ giết bao gồm cả cô và các con của cô. Vụ án này đã được trình lên Tòa án quận Kent trong năm nay.

danh sach 1
Dylan, 3 tuổi bị bố bắn chết rồi tự sát - Ảnh: The Sun

"Anh ta dọa giết tôi, các con tôi và gia đình tôi rồi sau đó sẽ tự sát" - Katie viết trong bản lời khai được công bố bởi Fox - "Anh ta biết tên của tất cả các thành viên trong gia đình tôi và nói rằng anh ta biết họ làm việc ở đâu, khi nào họ về nhà, anh ta rõ ràng có thể làm họ bị thương nếu anh ta muốn."

Được biết, đôi vợ chồng này đang trong quá trình ly hôn và giành quyền nuôi con. Vào ngày 1/9 vừa rồi, Derek Thebo và con trai 3 tuổi Dylan được tìm thấy là đã chết tại nhà ở thị trấn Lowell, Michigan, Hoa Kỳ. Qua điều tra, cảnh sát cho biết Dylan đã bị cha bắn chết trước khi ông ta tự sát.

danh sach 2
Thi thể của Derek và Dylan được tìn thấy tại nhà riêng ở thị trấn Lowell - Ảnh: The Sun

Cô Katie, mẹ của Dylan đã từng lo sợ điều này sẽ xảy ra chỉ 2 ngày sau đám cưới của họ. Trong đơn yêu cầu PPO (Lệnh bảo vệ trẻ em ngay lập tức khỏi một hành vi bạo lực thể chất hoặc lạm dụng tình dục), Katie mô tả chồng mình như một người tâm thần và mỗi khi họ cãi nhau, Derek đều đe dọa cô bằng cái chết.

Theo lời khai của Katie, Derek không những dọa giết cô, gia đình cô, những đứa con mà còn nói sẽ "để dành" việc giết các con lại cuối cùng. Vào Ngày của Mẹ, Katie từng nhận được một món quà từ Derek với lời nhắn "tôi sẽ để dành cô đến cuối cùng".

danh sach 3
Khi còn sống, Dylan được mô tả là một cậu bé đáng yêu và tràn đầy năng lượng - Ảnh: The Sun

Vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ của con trai, cô cũng chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ cho cậu bé, Katie đã thiết lập một quỹ để kêu gọi quyên góp cho đám tang của Dylan trên GoFundMe. Cho đến nay, mọi người đã quyên góp được 24.700 đô la.

Cậu bé Dylan 3 tuổi được mô tả là "một đứa trẻ tuyệt vời tràn đầy năng lượng, thích ở bên gia đình và bạn bè, và luôn mang lại nụ cười cho mọi người bằng những trò đùa và chuyện cười đáng yêu của mình".

Vô tình nhìn thấy đôi nam nữ đang làm 'chuyện khó nói', người phụ nữ bị giết hại dã man

Vô tình nhìn thấy đôi nam nữ đang làm 'chuyện khó nói', người phụ nữ bị giết hại dã man

Chỉ một phút vô tình nhìn thấy trò đồi bại của một đôi nam nữ mà người phụ này đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   cha giết con tự tử danh sách giết người

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích