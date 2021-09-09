Một người đàn ông đã lập ra danh sách những người mình sẽ giết bao gồm vợ cũ, người thân của cô ấy và những đứa con của 2 người trước khi bắn chết con trai 3 tuổi rồi tự sát.

Theo The Sun, cô Katie, vợ của Derek Thebo đã nói với cảnh sát rằng chồng mình đã lập một danh sách những người người hắn ta sẽ giết bao gồm cả cô và các con của cô. Vụ án này đã được trình lên Tòa án quận Kent trong năm nay. Dylan, 3 tuổi bị bố bắn chết rồi tự sát - Ảnh: The Sun "Anh ta dọa giết tôi, các con tôi và gia đình tôi rồi sau đó sẽ tự sát" - Katie viết trong bản lời khai được công bố bởi Fox - "Anh ta biết tên của tất cả các thành viên trong gia đình tôi và nói rằng anh ta biết họ làm việc ở đâu, khi nào họ về nhà, anh ta rõ ràng có thể làm họ bị thương nếu anh ta muốn."

Được biết, đôi vợ chồng này đang trong quá trình ly hôn và giành quyền nuôi con. Vào ngày 1/9 vừa rồi, Derek Thebo và con trai 3 tuổi Dylan được tìm thấy là đã chết tại nhà ở thị trấn Lowell, Michigan, Hoa Kỳ. Qua điều tra, cảnh sát cho biết Dylan đã bị cha bắn chết trước khi ông ta tự sát. Thi thể của Derek và Dylan được tìn thấy tại nhà riêng ở thị trấn Lowell - Ảnh: The Sun Cô Katie, mẹ của Dylan đã từng lo sợ điều này sẽ xảy ra chỉ 2 ngày sau đám cưới của họ. Trong đơn yêu cầu PPO (Lệnh bảo vệ trẻ em ngay lập tức khỏi một hành vi bạo lực thể chất hoặc lạm dụng tình dục), Katie mô tả chồng mình như một người tâm thần và mỗi khi họ cãi nhau, Derek đều đe dọa cô bằng cái chết.

Theo lời khai của Katie, Derek không những dọa giết cô, gia đình cô, những đứa con mà còn nói sẽ "để dành" việc giết các con lại cuối cùng. Vào Ngày của Mẹ, Katie từng nhận được một món quà từ Derek với lời nhắn "tôi sẽ để dành cô đến cuối cùng". Khi còn sống, Dylan được mô tả là một cậu bé đáng yêu và tràn đầy năng lượng - Ảnh: The Sun Vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ của con trai, cô cũng chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ cho cậu bé, Katie đã thiết lập một quỹ để kêu gọi quyên góp cho đám tang của Dylan trên GoFundMe. Cho đến nay, mọi người đã quyên góp được 24.700 đô la. Cậu bé Dylan 3 tuổi được mô tả là "một đứa trẻ tuyệt vời tràn đầy năng lượng, thích ở bên gia đình và bạn bè, và luôn mang lại nụ cười cho mọi người bằng những trò đùa và chuyện cười đáng yêu của mình".

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