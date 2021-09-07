Chỉ một phút vô tình nhìn thấy trò đồi bại của một đôi nam nữ mà người phụ này đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Theo Times Now, vụ án xảy ra tại làng Paswada, thị trấn Parikshitgarh, quận Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nghi can đã được tìm thấy nhờ đội cảnh khuyển.

Được biết, cảnh sát của quận Meerut đã tuyên bố phá được vụ án trong một thời gian ngắn nhờ đội chó nghiệp vụ sau khi được những chú chó này dẫn đến tận nhà của bị can. Cảnh sát cũng cho biết một người phụ nữ và nhân tình của cô ta đã ra tay giết người phụ nữ vì một lý do khá nhạy cảm.

Nhờ mùi hương trên các vật chứng, cảnh sát đã tìm tới được nhà của nghi phạm - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào ngày 19/8 người phụ nữ tên Lakhmiri, 45 tuổi đã được tìm thấy trong rừng với vết cắt ở họng. Tại hiện trường phát hiện được một vài sợi tóc cùng với chiếc dép lê bị bỏ lại nghi là của hung thủ.

Sau đó, cảnh sát đã sử dụng phương pháp điều tra đặc biệt là cho chó nghiệp vụ ngửi mùi trên những vật này và đã lần được tới tận nhà của nghi phạm là một người phụ nữ. Khi cảnh sát thẩm vấn, nghi phạm này đã vô tình thú nhận tội ác của cô ta.

Vì không muốn cho ai biết chuyện mình đã ngoại tình, người phụ nữ này và nhân tình của cô ta đã giết người diệt khẩu - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này kể rằng nạn nhân đã nhìn thấy cảnh cô và nhân tình của mình đang trong trạng thái khỏa thân và làm chuyện nhạy cảm nên đã cố gắng la lên mặc dù bị cáo đã cố gắng thuyết phục nạn nhân nhưng đừng làm như vậy. Sau đó, để bịt đầu mối, cả hai đã ra tay giết hại người phụ nữ.

Cảnh sát nhanh chóng đã bắt giữ người phụ nữ này, danh tính của cô ta được xác định là Sunil Baiga, một cư dân của quận Shahdol, bang Madhya Pradesh. Cảnh sát cũng đã thu giữ hung khí được sử dụng trong vụ giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tinh-nhin-thay-doi-nam-nu-dang-lam-chuyen-kho-noi-nguoi-phu-nu-bi-giet-hai-da-man-421493.html