Cái kết thảm của nữ sinh viên đi dã ngoại cùng bạn trai: Bị chó hoang 'xé xác' khi chỉ vừa mới 20 tuổi

Thế giới 31/08/2021 00:05

Cô sinh viên người Ý này đã bị bầy chó hoang trong rừng xé xác khi cùng bạn trai tổ chức một bữa dã ngoại 'lãng mạn'.

Theo Daily Mail, sự việc kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Satriano, miền Nam nước Ý. Nạn nhân là một sinh viên đại học tên là Simona Cavallaro, 20 tuổi đang tham gia buổi dã ngoại cùng bạn trai mình trong rừng.

Sau khi kết thúc buổi dã ngoại cùng với các bạn mình, Simona cùng với bạn trai đã tách riêng để đi dạo với nhau trong rừng. Khi đi qua một khu vực nhiều cây cối rậm rạp, cặp đôi đã bị một bầy chó hoang tấn công.

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Simona Cavallaro đã bị đàn chó hoang xé xác khi đi dã ngoại cùng bạn trai - Ảnh: Daily Mail

Vì bị tấn công quá bất ngờ, chỉ có người bạn trai là trốn thoát khỏi bầy thú dữ. Sau đó anh ta đã trở lại lều của mình và gọi nhờ cứu hộ từ nhân viên của dịch vụ khẩn cấp.

Độ cứu hộ nhanh chóng đến nơi nhưng rất không may, Simona đã bị lũ chó hoang xé xác. Ngay lập tức, Simona bị thương nặng được mọi người đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, tuy vậy cô đã chết ngay khi đến nơi.

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Khu vực mà cặp đôi bị đàn chó hoang tấn công - Ảnh: Daily Mail

Theo News, bố của Simona đã rất đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con gái. Ông chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Cuộc sống của tôi đã tan nát vì cô con gái yêu dấu của tôi là Simona đã ra đi mãi mãi. Hiện tại, tôi đang vô cùng đau khổ, như thể một nửa cơ thể của tôi đã bị cắt bỏ. Điều này thật không công bằng, cuộc sống của tôi đã bị tàn phá thật sự".

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Có thông tin cho rằng đàn chó hoang đã tấn công Simona vốn được sử dụng để bảo vệ một đàn dê - Ảnh minh họa: Internet

Chính quyền địa phương đang trong quá trình xử lý bầy chó và một cuộc điều tra về cái chết của Simona Cavallaro đã bắt đầu được tiến hành. Nhiều nguồn tin cho biết, một người chăn cừu đang bị điều tra về tội ngộ sát sau khi đàn chó hoang đã tấn công Simona vốn được sử dụng để bảo vệ một đàn dê.

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