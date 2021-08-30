Một người mẹ dũng cảm đã tay không đánh nhau với một con sư tử núi sau khi thấy nó tấn công con trai 5 tuổi của cô bên ngoài căn nhà của họ.

Theo Cục Cá và Động vật hoang dã California, khi cậu bé 5 tuổi đang chơi ở gần nhà tại thành phố Calabasas, Tây Bắc Santa Monica Mountains, Quận Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ thì bị con sư tử núi nặng 65 pound (khoảng 29,5 kg) lao tới và kéo lê cậu đi khoảng 45 yard (41 mét) qua bãi cỏ trước nhà. Một con sư tử núi đã tấn công và kéo lê cậu bé 5 tuổi ngay bên ngoài nhà - Ảnh minh họa: Internet Patrick Foy, phát ngôn viên của Cục Cá và Động vật hoang dã California nói: "Người hùng thật sự của câu chuyện này chính là người mẹ của cậu bé, cô ấy đã không chút do dự lao ra cứu sống con trai mình."

Khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, người mẹ này đã chạy ra khỏi nhà và bắt gặp cảnh tượng trên, cô đã đấm và tấn công con sư tử núi bằng tay không rồi đẩy nó ra khỏi con trai của mình. Cha mẹ của cậu bé sau đó đã đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức và thông báo với cảnh sát về vụ tấn công. Tình trạng động vật hoang dã, đặc biệt là sư tử núi xuất hiên trong khu dân cư tại Bắc Mỹ không phải là điều hiếm gặp - Ảnh minh họa: Internet Một sĩ quan động vật hoang dã đã được cử đến hiện trường để truy tìm con sư tử núi và con vật đã bị bắn chết khi được phát hiện. Ông Foy cho biết thêm: "Khi đang kiểm tra xung quanh hiện trường vụ án, nhân viên này đã nhìn thấy con sư tử núi đang cúi mình nấp trong bụi cây, đưa tai ra sau và gâm gừ vào người anh ta.

Do con sư tử xuất hiện gần khu vực xảy ra vụ tấn công, nhân viên này tin rằng nó rất có thể là con sư tử đã gây ra vụ việc. Vì vậy nó đã bị bắn chết tại chỗ để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng dân cư." Do không liên quan đến vụ tấn công, một chú sư tử núi đã được đưa về tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet Theo gia đình, cậu bé đã bị chấn thương nặng ở đầu và phần thân trên nhưng vẫn đang trong tình trạng ổn định và được điều trị tại một bệnh viện ở Los Angeles. Một con sư tử núi khác cũng đã được phát hiện trong khu vực tấn công nhưng chỉ bị tiêm thuốc an thần và kiểm tra chắc chắn nó không liên quan đến vụ tấn công nên đã được thả về tự nhiên ngay sau đó.

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