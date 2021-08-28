Một Influencer 31 tuổi đã qua đời ngay trong ca phẫu thuật sửa mũi tiêu tốn 4.000 bảng Anh tại một phòng khám ưu tú vì "phản ứng với thuốc gây mê".

Theo The Sun, Marina Lebedeva - một Influencer nổi tiếng trên MXH đã phẫu thuật thay đổi hình dạng mũi cô ấy tại một phòng khám nổi tiếng ở thành phố Saint Petersburg, Nga. Khi đang phẫu thuật, nhiệt độ cơ thể của cô bất ngờ tăng lên do phản ứng với thuốc gây mê.

Marina Lebedeva - một Influencer nổi tiếng đã qua đời khi mới 31 tuổi khi đang sửa mũi - Ảnh: The Sun

Ngay sau đó, bất chấp mọi nỗ lực của các y bác sĩ, Marina đã qua đời ngay trên bàn phẫu thuật. Được biết, trước đó phòng khám tư nhân này đã gọi xe cấp cứu khi nhận thấy tình trạng khẩn cấp của cô.

Vụ án được đăng ký theo mục sơ suất về y tế tại thành phố Saint Petersburg. Nếu như bị kết tội, đội ngũ y bác sĩ tham gia ca phẫu thuật phải đối mặt với mức án lên đến 6 năm tù.

Ngay sau khi nhận được tin báo người vợ Influencer đã chết, người chồng đang công tác cũng đã tức tốc trở về thành phố. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm việc chăm sóc cho đứa con trai nhỏ của hai người.

Con trai Marina hiện đang được chăm sóc bởi chồng cô - Ảnh: The Sun

Một báo cáo cho biết: "Các bác sĩ đã vô cùng hốt hoảng vì điều này chỉ xảy ra với xác suất 1 trên 1 triệu ca mà thôi."

Giám đốc phòng khám, ông Alexander Efremov cho biết bệnh nhân đã làm nhiều xét nghiệm trước khi sửa mũi do các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao thực hiện. Ông tin rằng một nguyên nhân di truyền đã dẫn đến cái chết của cô ấy, báo cáo cho biết.

Giám đốc bệnh viện cho biết Marina đã xét nghiệm trước khi phẫu thuật - Ảnh: The Sun

“Một cuộc kiểm tra pháp y sẽ được thực hiện, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật theo tất cả các tiêu chuẩn bình thường,” - giám đốc phòng khám nói - "Nếu có vi phạm xảy ra, thì đây là trường hợp đầu tiên ở bệnh viện chúng tôi bị như vậy."

Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đang tìm cách “xác định hoàn cảnh và nguyên nhân cái chết của người phụ nữ.

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