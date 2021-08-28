Trong khi bạn trai của cô đã bị kết án tận 400 năm tù vì tội ác của mình thì với vai trò là người 'tiếp tay' cho cái ác, cô gái này đã nhận mức án 18 năm tù.

Bị cáo tên là Jamie Page, 38 tuổi đã phạm tội bao che và không khai báo việc bạn trai mình lạm dụng tình dục hai bé gái. Tại phiên tòa diễn ra ở Tòa án quận Cleveland trong tuần này, cô đã nhận 10 năm tù giam và 8 năm chịu quản chế không giam giữ. Được biết, mức án này được tuyên bởi thẩm phán Thad Balkman.

Bị cáo phạm tội bao che và không khai báo việc bạn trai mình lạm dụng tình dục hai bé gái - Ảnh minh họa: Internet

Tội danh của Jamie liên quan mật thiết tới một vụ án trước đó mà bị cáo là Anthony Lynn Dunn, hay còn gọi là Anthony Defreeze, cũng đã bị Balkman kết án 400 năm tù vào đầu mùa hè này. Anthony bị kết tội tấn công tình dục nhiều lần 2 nạn nhân đều dưới 12 tuổi vào khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2017.

Anthony bị cáo buộc đã chạm vào vùng kín của hai đứa trẻ, độ tuổi 9 hoặc 10, bằng bàn tay, ngón tay và vùng kín của anh ta một cách không thích hợp. Anthony cũng bị cáo buộc buộc bắt ép một đứa trẻ chạm vào vùng kín của anh ta bằng chính tay của cô ấy.

Khi 2 bé gái cầu cứu Jamie, cô hoàn toàn không quan tâm mà còn bác bỏ các báo cáo về việc lạm dụng - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018, Jamie bị buộc tội bao che và không khai báo về việc lạm dụng trẻ em của bạn trai. Trong khoảng 2 năm, bị cáo đã tạo điều kiện cho bạn trai của mình là Anthony tiếp cận 2 nạn nhân và bao che cho tội ác của ông ta.

Theo một bản khai từ năm 2018, khi 2 bé gái cầu cứu Jamie, cô hoàn toàn không quan tâm mà còn bác bỏ các báo cáo về việc lạm dụng, cô khẳng định nạn nhân chỉ đang lầm tưởng và ông Anthony sẽ không bao giờ làm điều đó. "Sau đó bị cáo vẫn không báo cáo việc lạm dụng với nhà chức trách và tiếp tục cho phép ông Anthony tiếp cận những đứa trẻ." - Bản lời khai viết.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-che-cho-tinh-nhan-lam-dung-tinh-duc-tre-em-nguoi-phu-nu-bi-ket-an-18-nam-tu-420901.html