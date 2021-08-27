Không kiềm được nước mắt trước nghi thức hỏa táng của vợ mình, người đàn ông nhảy luôn vào giàn thiêu xác vợ để tự vẫn.

Mới đây tại Ấn Độ một cái chết thương tâm đã xảy ra, người đàn ông này ngay trong đám tang của vợ đã lao vào giàn thiêu xác để tự vẫn. Nhiều người cho biết cái chết của vợ khiến ông quá đau lòng, có lẽ vì vậy mà người đàn ông này đã đưa ra một quyết định thương tâm đến vậy.

India Times đưa tin, vụ việc đau buồn này diễn ra vào thứ ba vừa qua, ngày 24/8 tại làng Sialjodi, khu Golamunda, quận Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ.

Người đàn ông 65 tuổi nhảy vào giàn thiêu xác vợ dang cháy hừng hực - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết nạn nhân là ông Nilamani Sabar, 65 tuổi, trong lễ hỏa táng của vợ mình là bà Raibari, 60 tuổi, đã nhảy vào giàn thiêu xác của vợ. Cảnh sát cho biết, trong thời điểm đó, cả 4 người con trai và những người thân khác của ông đều đang tắm ở một hồ nước gần đó như một phần của nghi lễ truyền thống.

Vì hành động của ông Nilamani quá bất ngờ, những người có mặt tại đó đã không thể ngăn cản được ông. Khi được cứu, ông Nilabami đã không thể đợi được đến khi xe cứ thương đến và ra đi ngay tại nơi đang hỏa táng vợ mình.

Nhiều người cho rằng vì ông đã quá yêu thương vợ nên rất đau lòng khi bà qua đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ông Damu Paraja, thanh tra phụ trách Sở cảnh sát Kegaon cho biết những người thân của nạn nhân vẫn chưa báo cáo vụ việc lê chính quyền địa phương, cảnh sát chỉ biết qua những người báo tin.

"Tôi chỉ biết được vụ việc từ các nguồn tin báo, hiện tôi đang trên đường đến để giải quyết vụ án này." - ông Damu Paraja nói thêm.

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