Một người đàn ông tại Ấn Độ được cho là đã tự sát bằng cách treo cổ tại một khách sạn mà nguyên nhân sâu xa là do anh ta bị vợ và những người bạn của cô gây tổn hại đến tinh thần.

Theo Time Now, nạn nhân là một người đàn ông 25 tuổi tên là Amrut Rathod. Thi thể của anh được phát hiện trong trạng thái treo cổ trong một khách sạn ở thành phố Tharad, quận Banaskantha, bang Gujarat, Ấn Độ hôm chủ nhật ngày 22/8 vừa qua.

Tại nơi Amrut treo cổ, cảnh sát đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà người đàn ông này để lại. Nội dung của bức thư là những lời cáo buộc vợ của anh ta là cô Payal Parul và 4 người bạn của cô ấy chính là những kẻ đã đẩy anh ấy đến bước đường cùng.

Vợ và 4 người bạ của cô ta là nguyên nhân khiến Amrut tự vẫn - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Amrut và Payal đã kết hôn cách đây 3 tháng. Không lâu sau khi kết hôn, không biết vì sao Payal đã bắt đầu quấy phá anh Amrut. Thanh tra cảnh sát điều tra vụ án, ông K S Chaudhary cho biết: "Vợ của Amrut và 4 người khác liên tục đặt điều về anh ta khiến anh Amrut rất đau khổ".

Vào thứ bảy ngày 21/8, anh Armut sau thời gian dài bị vợ tra tấn tinh thần đã đặt Amột phòng trong khách sạn trên đường Vav. Sau đó, anh ta đã treo cổ tự tử trên chiếc quạt trần trong phòng.

Được biết, Amrut đã bị vợ và 4 người phụ nữ khác đặt điều nói xấu gây ảnh hưởng xấu đến anh - Ảnh minh họa: Internet

Anh trai của Amrut sau đó đã đệ đơn tố cáo vợ của Amrut là Payal cùng với 4 người phụ nữ khác là Vishnu, Praveen, Anil và Kisan trên cơ sở bức thư tuyệt mệnh của Armut. Vụ án sau đó đã được đăng ký với các mục 306 và 114 của Bộ luật hình sự Ấn Độ lần lượt là gây ra cái chết tự tử cho người khác và đồng lõa giết người.

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