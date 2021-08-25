Sau khi ép con gái mình uống rượu, người mẹ này cùng với bạn của cô ta còn quay clip lại rồi đăng tải lên MXH.

Theo The Sun, đoạn phim được đăng tải trên Facebook cho thấy một bé gái đang ngồi trên chiếc ghế cho ăn, đầu của bé gái bị ép về phía sau và như đang bị ép phải uống những thứ có trong bình. Đoạn phim được cho là đã "gây đau khổ cho người xem" khi nó được đăng tải lên MXH vào tháng 1 năm ngoái.

Bé gái bị cho uống rượu còn khi chỉ mới 16 tháng tuổi - Ảnh: The Sun

Hai bị cáo của vụ án (không để lộ danh tính vì lý do pháp lý) đã thừa nhận tội lỗi của mình với các cáo buộc ngược đãi trẻ em bằng cách cho em bé uống rượu và ghi hình lại tại Tòa án Edinburgh ở Scotland vào tháng trước. Thứ 2 tuần này, ngày 23/8 họ đã trở lại phiên tòa để dự buổi tuyên án.

Cảnh sát trưởng Alistair Noble nói: "Rõ ràng là 2 bị cáo đã nhận 1 tội danh khác hoàn toàn so với những cáo buộc mà cả 2 phải đối mặt ban đầu. Hai bị cáo đã nhận tội đe dọa và có hành vi ngược đãi qua một video có hình ảnh của một đứa trẻ 16 tháng tuổi đang uống rượu mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy đó là rượu.

Lý do mà 2 bị cáo có mặt ở đây ngày hôm nay là do đoạn video được đăng tải lên một nền tảng xã hội đã nhiều người xem đã tỏ ra khó chịu với những gì họ thấy mới là tội danh ban đầu mà 2 bị cáo bị buộc tội."

Tòa án không thể phạt tù 2 người phụ nữ vì không thể chứng minh được chất lỏng trong chai là rượu - Ảnh: Cắt từ clip

Thẩm phán cho biết, ông không thể bỏ tù 2 người phụ nữ này vì không có bằng chứng nào chứng minh được chất lỏng trong chai mà họ cho em bé uống là cồn cả.

Mẹ của bé gái, 26 tuổi sau đó bị tòa tuyên án 21 tháng tù không giam giữ, người bạn của cô, 24 tuổi - kẻ cho em bé uống rượu cũng bị phạt 12 tháng tù treo. Bé gái đã đến sống cùng một người họ hàng sau khi sự việc xảy ra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-be-gai-bi-ep-uong-ruou-vo-cung-tan-nhan-boi-chinh-me-ruot-cua-minh-420364.html