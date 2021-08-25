Vì những tranh cãi chưa được giải quyết, người đàn ông này đã bơm khí gas vào nhà hàng xóm để trả thù.

Theo The Sun, một người đàn ông đã bị bắt sau khi bị phát hiện cố gắng giết chết hàng xóm của mình. Được biết, đã nhiều ngày, ông ta bơm khí gas vào nhà hàng xóm thông qua một cái lỗ nhỏ trên tường.

Thủ phạm 63 tuổi vừa bị cảnh sát Ý bắt vì cáo buộc cố gắng giết người. Vụ án xảy ra ở thị trấn Bianze, tỉnh Vercelli, miền bắc nước Ý.

Người hàng xóm 63 tuổi vừa bị cảnh sát Ý bắt vì cáo buộc cố gắng giết người - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc được phát hiện sau khi chủ nhà đi mua sắm trở về và phát hiện ra mùi gas nồng nặc trong ngôi nhà của mình. Người này vô cùng lo lắng khi kiểm tra hết tất cả các đường ống dẫn gas trong nhà mà không hề phát hiện bất kỳ chỗ rò rỉ hay hư hỏng nào.

Cuối cùng, người chủ nhà cũng đã tìm ra nguyên nhân kinh hoàng, anh ta phát hiện một đường ống cao su nhỏ thò ra từ một chiếc lỗ trên tường của mình và đầu kia thì nói với một bình gas. Mau chóng, người này gọi cho cứu hỏa và cảnh sát đến để điều tra, khu vực cũng nhanh chóng được phong tỏa.

Người đàn ông lập tức báo cảnh sát sau khi phát hiện có một ống dẫn gas dẫn vào nhà mình - Ảnh: The Sun

Qua quá trình điều tra, ngày 23/8, cảnh sát đã bắt được nghi phạm của vụ án là hàng xóm của người đàn ông này. Được biết, có lẽ người đàn ông này đã ra tay với chính hàng xóm của mình vì những mâu thuẫn chưa được giải quyết.

Tuy vậy, tòa á đã cấp cho cảnh sát một lệnh bắt giữ đối với người đàn ông 63 tuổi này để phòng việc người này cố gắng chạy trốn hay có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong khi cuộc điều tra tiếp diễn.

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