Yêu râu xanh 65 tuổi bị bắt vì tấn công tình dục bé gái 14 tuổi đang chăn dê ngoài đồng

Thế giới 25/08/2021 07:21

Sau khi say rượu, người đàn ông này đã cố gắng lạm dụng cô bé nhưng bất thành. Hậu quả là gã ta đã bị công an bắt.

Sau khi Ấn Độ lâm vào đại dịch, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh khốn cùng nên buộc phải cho các con thôi học để đi kiếm kế sinh nhai. Cũng từ đó mà nạn xâm hại hay tấn công tình dục trẻ em cũng gia tăng chóng mặt khi trẻ em xuất hiện ở ngoài đường nhiều hơn bình thường.

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Trẻ em Ấn Độ phải lang thang ngoài đuognừ để kiếm ăn dẫn đến tình trạng lạm dụng và xâm hại trẻ em tăng cao tại quốc gia này - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là nạn xâm hại trẻ em tại quốc gia này đã đáng báo động từ lâu và chính phủ Ấn Độ cũng đã tăng mức phạt cho tội này từ 20 năm tù lên đến tử hình. Nhưng bất chấp những gì mình sẽ phải trả giá, thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em ở nước này tăng cao đến mức chóng mặt.

Theo Yahoo News, mới đây và ngày 22/8, một người đàn ông 65 tuổi đã bị bắt với cáo buộc cố gắng tấn công tình dục trẻ em. Nạn nhân của ông ta là một bé gái 14 tuổi ở thành phố Pollachi thuộc quận Coimbatore, cảnh sát cho biết.

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Bé gái 14 tuổi dã may mắn thoát khỏi tên yêu râu xanh kia - Ảnh minh họa: Internet

Vào thứ 7 ngày 21/8, bé gái 14 tuổi này đang chăn dê ngoài đồng thì vụ việc xảy ra. Người đàn ông này được cho là đang say khướt đã tiếp cận và cố gắng lạm dụng cô bé.

Tuy vậy, bé gái đã rất thông minh và chạy trốn thành công khỏi gã yêu râu xanh kia về nhà. Sau đó, cô bé đã nói toàn bộ sự việc với cha mẹ mình và họ đã báo cảnh sát ngay lập tức.

Sau khi đơn tóc cáo của cha mẹ nạn nhân được trình lên, người đàn ông nhanh chóng bị bắt giữ. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.

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Mẹ của nạn nhân đã phải trải qua "địa ngục" khi biết tình trạng của con gái mình, cô căm hận bị cáo và gọi hắn là ác quỷ và quái vật.

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Từ khóa:   tán công tình dục trẻ em Ấn Độ xam hại trẻ em

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