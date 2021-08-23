Khoảnh khắc xúc động khi đười ươi con bất ngờ hôn vào bụng của bà bầu 4 tháng qua tấm kính vườn bách thú

Hôn phu của cô sau đó đã lấy điện thoại ra và quay lại khoảnh khắc đặc biệt này. Naomi lúc đó đang trong thai kỳ ở tháng thứ 4 cho biết cô vô cùng xúc động trước hành động ngọt ngào của chú đười ươi con .

Theo Daily Mail, Naomi Davies, 34 tuổi, đến từ thành phố Gloucester, Anh quốc đã đến thăm vườn bách thú Twycross cùng với hôn phu của mình là Ben Billingham, 40 tuổi sau đó ghé vào chuồng khỉ. Một sự việc hết sức bất ngờ đã xảy ra, chú đười ươi con đã trèo lên lưng một con đười ươi trưởng thành khác, áp sát mặt vào tấm kính rồi hôn liên tục vào bụng bầu của Naomi.

Đười ươi mẹ và con của nó đã đi tới trước tấm kính khi chúng tôi đang nhìn vào bên trong. Hôn phu của tôi gợi ý rằng hãy cho đười ươi mẹ xem bụng bầu của tôi vì anh ấy đã từng thấy việc này trước đây.

"Chú đười ươi thật sự rất đáng yêu" - Naomi nói - "Chúng tôi đã đến vườn thú này một lần trước đây nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một chú đười ươi con trong vườn thú

Tôi khá choáng ngợp bởi lúc đó bụng của tôi vẫn còn nhỏ và có tấm kính nằm ở giữa nên tôi đã không nghĩ rằng 2 mẹ con đười ươi nhận ra rằng tôi đang mang thai. Tuy vậy, khi em bé đười ươi hôn lên bụng tôi, tôi thật sự rất xúc động.

Nhìn thấy cả 2 mẹ con đười ươi cùng quan tâm đến bào thai của tôi khiến tôi nhận ra mối liên kết của một người mẹ đối với đứa con của họ."



Naomi sau đó đã hạ sinh một cô con gái - Ảnh: Daily Mail

Tôi khá choáng ngợp bởi lúc đó bụng của tôi vẫn còn nhỏ và có tấm kính nằm ở giữa nên tôi đã không nghĩ rằng 2 mẹ con đười ươi nhận ra rằng tôi đang mang thai. Tuy vậy, khi em bé đười ươi hôn lên bụng tôi, tôi thật sự rất xúc động.

Nhìn thấy cả 2 mẹ con đười ươi cùng quan tâm đến bào thai của tôi khiến tôi nhận ra mối liên kết của một người mẹ đối với đứa con của họ."

Gia đình Naomi dự định sẽ quay lại vườn thú đó một lần nữa để Constance gặp các chú đười ươi - Ảnh: Daily Mail

Được biết, khoảnh khắc đáng yêu này đã xảy ra từ tận tháng 6/2019, Naomi sau đó đã hạ sinh một bé gái và đặt tên là Constance. Cô dự định sẽ đưa con gái sớm trở lại vườn thú kia để Constance và các chú đười ươi có thể gặp nhau.

Naomi chia sẻ: "Dĩ nhiên là chúng tôi rất thích sở thú, nhưng hơn hết tôi muốn xem vào lần này gặp lại họ có nhận ra Constance hay không".