Huấn luyện viên bóng đá lạm dụng và bày tỏ mong muốn cô bé 13 tuổi sẽ làm 'vợ' của mình

Thế giới 24/08/2021 11:25

Mẹ của nạn nhân đã phải trải qua "địa ngục" khi biết tình trạng của con gái mình, cô căm hận bị cáo và gọi hắn là ác quỷ và quái vật.

Theo The Sun, bị cáo là Wesly Shore, 39 tuổi đến từ thành phố Hull, anh quốc và là huấn luyện viên cho một đội bóng đá. Trong thời gian làm việc tại đó, hắn ta đã thao túng một bé gái 13 tuổi và thực hiện một loạt hành vi bệnh hoạn với cô bé vừa bị xét xử.

Qua đó, Shore đã bị phạt tù 2 năm 8 tháng sau khi thừa nhận các tội danh của mình gồm tấn công tình dục trẻ em dưới 13 tuổi, xúi giục trẻ em tham gia hoạt động tình dục và tiếp cận nạn nhân với ý định lạm dụng tình dục.

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Wesly Shore đã thao túng nạn nhân nhỏ tuổi - Ảnh: The Sun

Tòa án Hull Crown cho biết cô gái đã bị tấn công tình dục khi ở nhà của Shore với một người bạn vài năm trước. Shore lúc đó say khước, tiến tới hôn và động chạm với cô bé sau đó thực hiện nhiều hoạt động dâm ô khác với bé gái 13 tuổi và cả 2 trao đổi số điện thoại.

Sau khi cô bé về nhà, Shore đã nhắn tin cho cô và yêu cầu cô bé hãy gửi lại cho hắn ta một "bất ngờ nho nhỏ". Cô bé đã gửi lại cho hắn ta những bức ảnh "mát mẻ" của mình trong chiếc áo lót thể thao.

Công tố viên Richard Thompson nói tại phiên tòa: "Anh ta (Shore) đã yêu cầu cô bé giữ im lặng về việc của 2 người vì nếu như có ai đó biết thì anh ta sẽ gặp nhiều rắc rối".

Shore sau đó còn hẹn cô bé đến một góc đường để gặp nhau. Khi đang âu yếm cô bé, hắn ta đã phải dừng lại vì bị một người đi đường bắt gặp. Hắn ta còn muốn quan hệ với cô bé khi hắn có bao cao su bên cạnh.

Một lần khác, Shore sờ soạng và hôn hít cô bé và hắn ta đề nghị cô lên lầu để ngủ cùng mình nhưng cô bé đã từ chối. Sau đó hắn ta còn khen cô bé rất đẹp, mong muốn cưới cô bé và yêu cầu cô xóa tin nhắn giữa 2 người để không ai phát hiện ra.

Bé gái 13 tuổi cho biết cô bé đã rất hoảng sợ và ám ảnh về những gì đã trải qua. Cho đến hiện tại, mỗi khi ra ngoài, cô bé sẽ băng qua đường ngay nếu thấy có một người đàn ông đang tiến về phía mình. Gia đình cô bé đã mua cho em một chiếc điện thoại có thiết bị theo dõi trên đó để trấn an và bảo vệ em.

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Bé gái 13 tuổi đã phải gặp ác mộng trong nhiều đêm vì ám ảnh mà Wesly Shore gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa, Shore tỏ ra rất hối hận: "Tôi nhận ra những hành động của mình là sai trái, tôi ghét bản thân mình vì những gì tôi đã làm. Điều này dạy cho tôi không nên uống nhiều và một bài học nhớ đời".

Thẩm phán Sophie McKone nói với anh ta: "Anh đã tiếp cận và thao túng cô bé này bằng những ham muốn tình dục ích kỷ của riêng bạn. Cô ấy thậm chí gặp ác mộng hàng đêm vì những điều tồi tệ bạn đã làm. Gia đình của cô ấy cũng vô cùng đau khổ vì việc này".

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Nạn nhân đã vô cùng khó khăn khi kể lại những gì mình đã trải qua cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bên ngoài tòa án, mẹ của nạn nhân nói: "Hắn ta là một con quái vật nhưng tôi nghĩ rằng quái vật là một cái tên quá nhẹ nhàng cho anh ta. Anh ta giống như là một con ác quỷ thì đúng hơn.

Anh ta đã săn lùng và thao túng con gái tôi, khiến con bé sống trong sợ hãi và không thể kể được bất kỳ điều gì với tôi. Tuy vậy, hắn ta đã bị phạt tù - điều mà tôi mong muốn nhất. Tôi hài lòng vì từ giờ hắn ta sẽ trả giá cho những gì mình đã làm."

Bà của nạn nhân cho biết, cô bé và mẹ đã phải trải qua "địa ngục" thật sự.

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