Không thể tha thứ cho tội ác của bố chồng, người phụ nữ này đã ra tay giết chết ông.

Theo Times Now, Một người phụ nữ 25 tuổi sống tại làng Kizhathuval, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc sát hại bố chồng bằng cách trộn thuốc diệt chuột vào trong thức ăn của ông ta. Được biết, hành động này của cô là bắt nguồn từ sự uất hận vì bị bố chồng cưỡng hiếp.

Bị cáo được xác nhận là Kanimozhi, đã kết hôn cùng với con trai của nạn nhân là Vinobharajan vào khoảng 4 năm trước. Tuy vậy cả 2 chưa từng thụ thai.

Tuy kết hôn đã lâu, Kanimozhi và chồng vẫn chưa có con - Ảnh minh họa: Internet

Ông Murugesan, bố chồng của Kanimozhi không biết bằng cách nào đã biết được sự việc và ra tay cưỡng hiếp con dâu nhiều lần khi chồng cô không có nhà. Sự việc lập lại nhiều lần đã khiến cô ôm nỗi uất hận và quyết định giết ông ta.

Ngày 31/7 vừa qua, trong khi nấu ăn, Kanimozhi đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn cho bố chồng. Sau khi ăn phải thức ăn có độc, ông Murugesan đã bị đau bụng giữ dội và phải nhập viện. Vào ngày 1/8, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể tử khi nhập viện, ông Murugesan đã qua đời ngay trong bệnh viện, sau đó tang lễ của ông cũng đã được tổ chức với đầy đủ nghi thức.

Kanimozhi đã 'tiếp đãi' bố chồng bằng thuốc chuột - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, việc làm của Kanimozhi vẫn chưa được phát hiện vì cái chết của bố chồng cô không có gì quá khả nghi và cuộc sống của gia đình cô sau đó vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.

Một ngày, cô Kanimozhi sau thời gian dài bị trầm cảm nặng đã tự mình nói ra sự thật. Cô thú nhận với nhân viên hành chính của làng (VOD) rằng chính cô đã đầu độc chết bố chồng của mình. Ngay sau đó, VOD đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát về tội lỗi của Kanimozhi, cảnh sát sau đó cũng đã bắt giữ cô trên cơ sở của đơn tố cáo.

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