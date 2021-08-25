Nỗi đau mà cô bé này gặp phải đã bị ém nhẹm suốt một thời gian dài khi kẻ lạm dụng em lại là người có chức vị cao nhất tại ngôi trường này.

Theo Yahoo News, sự an toàn của phụ nữ tại Pakistan đang bị xem thường khi nhiều nơi tại đất nước liên tiếp xảy ra các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Tuy vậy, chính quyền nước này vẫn lựa chọn im lặng thay vì bảo vệ người dân của mình.

Những vụ án tình dục tiếp tục gia tăng một cách chóng mặt tại Pakistan, ngay cả các cô gái vị thành niên cũng không thể an toàn khi đến trường học và các trường dòng.

hiệu trưởng và một giáo viên nữ tại một ngôi trường Pakistan đã bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục và tra tấn một nữ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trang Dawn đưa tin, mới đây hiệu trưởng và một giáo viên nữ tại một ngôi trường đã bị bắt bởi cảnh sát thành phố Rawalpindi với cáo buộc tấn công tình dục và tra tấn một nữ sinh. Nạn nhân cho biết, vị hiệu trưởng này đã đưa cô vào phòng làm việc riêng của ông ta rồi cố gắng tấn công tình dục cô.

Nữ sinh này còn cho biết thêm, sự việc đã xảy ra trong một thời gian dài khoảng 5 đến 6 tháng qua. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng tránh mặt ông ta càng nhiều càng tốt.

Sau khi cô nữ sinh bất tỉnh, bạn học đã thay nhau cưỡng hiếp cô - Ảnh minh họa: Internet

Trong một diễn biến khác, một nữ sinh cũng đã cáo buộc các bạn cùng lớp đã cưỡng hiếp rồi tống tiền cô. Theo lời khai đầu tiên của cô, các bạn cùng lớp đã gài bẫy cô vào một ngôi nhà với lý do học nhóm rồi đưa cho cô đồ uống khiến cô bất tỉnh. Sau đó, họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô trong khi cô đang hôn mê.

Cũng theo Dawn, trong năm 2020, có tới 2960 vụ án mà nạn nhân là trẻ em được ghi nhận tại thủ đô của Pakistan. Trong số các vụ việc được ghi nhận, có tới 985 trường hợp dâm ô, 789 vụ hiếp dâm, 89 vụ lạm dụng tình dục trẻ em, 80 vụ giết người sau khi lạm dụng và rất nhiều vụ bắt cóc, tảo hôn trẻ em tại quốc gia này.

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