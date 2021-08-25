Thấy vật thể lạ rơi xuống đường ray, đoàn tàu phanh gấp, chuyển luôn sân ga khi biết nguyên nhân ai cũng thở phào

Thế giới 25/08/2021 06:31

Sau khi con búp bê bơm hơi này rơi xuống đường ray, một đoàn tàu phải chuyển sân ga và một đoàn tàu khác phải dừng gấp.

Theo The Sun, con búp bê này bơm hơi màu hồng này là của 2 hành khách nữ. Khi đang chụp ảnh thì con búp bê bất ngờ bay đi mất, rơi xuống đường ray buộc một đoàn tàu phải chuyển sân ga vì tưởng rằng có người bị ngã.

Nhân viên nhà ga nhanh chóng tiếp cận con búp bê và lấy nó ra. Tuy vậy, trước khi người này kịp chạm vào con búp bê, gió đã thổi bay nó thêm 1 lần nữa sang đường ray khác.

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2 cô gái cùng con búp bê bơm hơi cỡ lớn trước khi nó bay đi mất - Ảnh: The Sun

Vì vậy, một người lái tàu đã buộc phải dừng lại khi chưa nắm được tình hình. Khi anh ta xuống khỏi tàu để nhặt nó lên, những người chứng kiến đều phải phì cười vì nó chỉ là một con búp bê, sau đó họ đã trao trả lại cho người chủ đang đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Một hành khách đi từ ga Flitwick, hạt Bedfordshire, đến London, anh Dick Molly cho biết: "Con búp bê chắc hẳn đã bay xuống đường ray sau khi các cô gái ngồi xuống chỉ trong vài giây. Ngay sau đó, họ đã chạy đến báo cho các nhân viên nhà ga ngay lập tức.

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Con búp bê rơi xuống đường ray làm đoàn tàu phanh gấp - Ảnh: The Sun

Nhân viên nhà ga đã chắn rằng đã rất hoảng loạn vì "anh chàng cơ bắp" này giống hệt như một thi thể đang nằm trên đường ray. Chuyến tàu đến London sau đó đã phải chuyển đến một sân ga khác.

Trong khi chúng tôi xúm lại đã lấy con búp ra khỏi đường ray, tất cả mọi người đều cười phá lên. Các cô gái sau đó đã xin lỗi tất cả mọi người."

Đại diện nhà ga Thameslink cho biết, không có sự chậm trễ nào đáng kể: “Chúng tôi muốn nhắc nhở khách hàng hãy kiểm soát những "người bạn đồng hành bơm hơi" vì sự an toàn của chính họ, cũng như sự an toàn của những hành khách khác và nhân viên đường sắt.”

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Từ khóa:   tàu lửa đường ray sân ga

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