Cuộc đời phi thường của nữ diễn viên phát hiện mình là công chúa châu Phi năm 28 tuổi, Disney chuẩn bị chuyển thể thành phim

Thế giới 25/08/2021 16:21

Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn mơ về ngày mình gặp lại bố mẹ ruột, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân lại là công chúa của một quốc gia.

Theo SCMP, Sarah Culberson được được nhận nuôi bởi Jim và Judy Culderson - một cặp vợ chồng da trắng sống ở Tây Virginia, Hoa Kỳ. Sarah bắt đầu tìm kiếm mẹ ruột của mình vào năm 21 tuổi, nhưng cô được biết rằng bà đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư từ 10 năm trước.

cong chua 1
Sarah cùng với gia đình đã nhận nuôi mình - Ảnh: Internet

Sau đó, để tìm bố ruột của mình, Sarah đã nghe theo gợi ý của bạn mình và thuê một thám tử tư với giá 25 đô la Mỹ. Khi gặp lại, vị thám tử đã kết nối cho Sarah và người dì ruột của cô sống ở Maryland gần đó có cơ hội được gặp nhau. Sarah không biết rằng, lần gặp gỡ đó sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Sau khi gặp gỡ những người thân của mình sau thời gian dài xa cách, chú của Sarah đã tiết lộ thân phận thật của cô là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone. Ngay lập tức, Sarah đã đặt vé máy bay và bay đến châu Phi để gặp bố ruột của mình.

cong chua 2
Chú của Sarah đã tiết lộ thân phận thật của cô là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone - Ảnh: Internet

Thời điểm Sarah đến Bumpe, Sierra Leone là năm 2004, lúc đó cả đất nước đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc chiến kéo dài tận 11 năm ròng. Những ngôi trường và các công trình khác đã bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, cảnh ảm đạm và đau buồn bao trùm cả quốc gia.

Để giúp đỡ và khôi phục lại quê hương của mình, Sarah đã thành lập quỹ phi lợi nhuận tên Sierra Leone Rising - tổ chức ủng hộ giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và an toàn sức khỏe cộng đồng. Nó cũng được dùng để thúc đẩy Mask on Africa - một chiến dịch khuyến khích mọi người đeo mặt nạ để phòng tránh Covid-19.

cong chua 3
Để giúp đõe quê hương, Sarah đã lập quỹ Sierra Leone Rising - Ảnh: SCMP
cong chua 4
Quỹ Sierra Leone Rising có mục tiêu ủng hộ giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và an toàn sức khỏe cộng đồng - Ảnh: Internet
cong chua 5
Sarah luôn ý thức được việc trở thành cong chúa là di kèm với trách nhiệm - Ảnh: SCMP

"Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một công chúa luôn đi kèm với trách nhiệm." - Sarah hiện đã 45 tuổi chia sẻ trên chương trình Tamron Hall Show.

Mới đây, cô đã chia sẻ lên kênh Youtube của mình một đoạn video cho thấy quá trình xây dựng một chiếc giếng nước nhờ quỹ Sierra Leone Rising. Cô cho biết, dự án sẽ giúp cung cấp nước uống sạch cho các cộng đồng dân cư có nhu cầu.

Kinh hoàng tên hiệu trưởng biến thái tấn công tình dục và tra tấn dã man bé gái tuổi vị thành niên

Kinh hoàng tên hiệu trưởng biến thái tấn công tình dục và tra tấn dã man bé gái tuổi vị thành niên

Nỗi đau mà cô bé này gặp phải đã bị ém nhẹm suốt một thời gian dài khi kẻ lạm dụng em lại là người có chức vị cao nhất tại ngôi trường này.

Xem thêm
Từ khóa:   công chúa châu Phi con nuôi quỹ phi lợi nhuận

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích