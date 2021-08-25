Cuộc đời phi thường của nữ diễn viên phát hiện mình là công chúa châu Phi năm 28 tuổi, Disney chuẩn bị chuyển thể thành phim

Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn mơ về ngày mình gặp lại bố mẹ ruột, nhưng cô chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân lại là công chúa của một quốc gia.

Theo SCMP, Sarah Culberson được được nhận nuôi bởi Jim và Judy Culderson - một cặp vợ chồng da trắng sống ở Tây Virginia, Hoa Kỳ. Sarah bắt đầu tìm kiếm mẹ ruột của mình vào năm 21 tuổi, nhưng cô được biết rằng bà đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư từ 10 năm trước. Sarah cùng với gia đình đã nhận nuôi mình - Ảnh: Internet Sau đó, để tìm bố ruột của mình, Sarah đã nghe theo gợi ý của bạn mình và thuê một thám tử tư với giá 25 đô la Mỹ. Khi gặp lại, vị thám tử đã kết nối cho Sarah và người dì ruột của cô sống ở Maryland gần đó có cơ hội được gặp nhau. Sarah không biết rằng, lần gặp gỡ đó sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Sau khi gặp gỡ những người thân của mình sau thời gian dài xa cách, chú của Sarah đã tiết lộ thân phận thật của cô là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone. Ngay lập tức, Sarah đã đặt vé máy bay và bay đến châu Phi để gặp bố ruột của mình. Chú của Sarah đã tiết lộ thân phận thật của cô là công chúa của bộ tộc Mende ở Sierra Leone - Ảnh: Internet Thời điểm Sarah đến Bumpe, Sierra Leone là năm 2004, lúc đó cả đất nước đang trong giai đoạn hồi phục sau cuộc chiến kéo dài tận 11 năm ròng. Những ngôi trường và các công trình khác đã bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, cảnh ảm đạm và đau buồn bao trùm cả quốc gia.

Để giúp đỡ và khôi phục lại quê hương của mình, Sarah đã thành lập quỹ phi lợi nhuận tên Sierra Leone Rising - tổ chức ủng hộ giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và an toàn sức khỏe cộng đồng. Nó cũng được dùng để thúc đẩy Mask on Africa - một chiến dịch khuyến khích mọi người đeo mặt nạ để phòng tránh Covid-19. Để giúp đõe quê hương, Sarah đã lập quỹ Sierra Leone Rising - Ảnh: SCMP Quỹ Sierra Leone Rising có mục tiêu ủng hộ giáo dục, trao quyền cho phụ nữ và an toàn sức khỏe cộng đồng - Ảnh: Internet Sarah luôn ý thức được việc trở thành cong chúa là di kèm với trách nhiệm - Ảnh: SCMP "Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một công chúa luôn đi kèm với trách nhiệm." - Sarah hiện đã 45 tuổi chia sẻ trên chương trình Tamron Hall Show. Mới đây, cô đã chia sẻ lên kênh Youtube của mình một đoạn video cho thấy quá trình xây dựng một chiếc giếng nước nhờ quỹ Sierra Leone Rising. Cô cho biết, dự án sẽ giúp cung cấp nước uống sạch cho các cộng đồng dân cư có nhu cầu.

Kinh hoàng tên hiệu trưởng biến thái tấn công tình dục và tra tấn dã man bé gái tuổi vị thành niên Nỗi đau mà cô bé này gặp phải đã bị ém nhẹm suốt một thời gian dài khi kẻ lạm dụng em lại là người có chức vị cao nhất tại ngôi trường này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-doi-phi-thuong-cua-nu-dien-vien-phat-hien-minh-la-cong-chua-chau-phi-nam-28-tuoi-disney-chuan-bi-chuyen-the-thanh-phim-420268.html