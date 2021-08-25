Trong khoảng thời gian yêu nhau, Marie liên tục khẳng định mình là người bạn thân nhất của người yêu cũ và sẽ ở bên cạnh anh ta dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy vậy, sau khi 2 người chia tay, Marie đã dùng tiền của anh ta mua một chiếc xe mới cóng và các đồ dùng cho hôn lễ sắp tới của mình và người đàn ông khác.

Theo Yahoo News, Marie Heeraman đến từ Melbourn, nước Úc đã trộm 142.000 đô la từ người yêu cũ của mình để tiêu sài dù cho 2 người đã chia tay từ năm 2014 - 2016. Được biết số tiền này là của người yêu cũ cô được thừa kế từ mẹ của anh ta sau khi bà ấy qua đời.

Vào năm 2012, sau khi mẹ của người đàn ông kia qua đời, bà ấy đã để lại cho người đàn ông 234.000 đô la thừa kế - một số tiền đáng kể đối với một người đàn ông trước giờ chỉ sống dựa vào Centrelink (một loại phúc lợi xã hội của chính phủ nước Úc dành cho người dân).

Cặp đôi đã ở bên nhau từ những năm đầu 2000. Khi đó, Marie là một y tá chăm sóc mẹ của người đàn ông kia, cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm sau khi gặp nhau thường xuyên.

Hai năm sau, vào năm 2014, anh ta đã cùng với Marie đến một ngân hàng và gửi 198.000 đô la của mình vào một tài khoản mà Marie đứng tên. Người đàn ông kia làm vậy với mục đích mong muốn Marie sẽ giúp mình dùng tiền để thanh toán các hóa đơn, bảo vệ tiền khỏi những thành viên khác trong gia đình và ngăn anh ta tiêu pha hoang phí.

Sau đó, người đàn ông không hề hay biết rằng Marie đã bí mật chuyển tiền của anh vào một tài khoản khác cũng do cô đứng tên. Cùng lúc đó, mối quan hệ của họ cũng kết thúc và Marie nhanh chóng bước vào một mối quan hệ với người yêu mới của mình vào năm 2016.

Sau khi chia tay, Marie vẫn tiếp tục dùng tiền của người yêu cũ để tiêu sài - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra của cảnh sát, từ tháng 10/2014 đến tháng 68/2016, Marie đã thực hiện tới 808 giao dịch bằng số tiền của người yêu cũ để mua thức ăn, rượu, đồ trang điểm cá nhân, đồ gia dụng, quần áo và váy cưới. Ngoài ra, Marie còn mua cả một chiếc xe hơi mới cóng, mua bảo hiểm xe hơi và chi trả các chi phí xe cộ khác bằng tiền của người đàn ông kia.

Trong suốt thời gian đó, Marie luôn nói với người yêu cũ rằng: "Hãy tin vào tôi, tôi thực sự muốn giúp bạn tiêu tiền một cách không ngoan". Cô ta còn nói tất cả mọi việc đều là vì lợi ích của anh ấy và cô không muốn anh mất hết tiền.

Marie còn cố gắng bù che đậy số tiền cô đã lấy mất bằng cách bảo anh ta sử dụng tiền trợ cấp để trả tiền thuê nhà và khuyến khích anh ta hãy đi kiếm việc làm. Tuy vậy, người đàn ông kia đã phát hiện Marie lừa dối mình khi một lần truy cập bất thành vào tài khoản của chính mình.

Marie đã phải vay tiền từ anh trai để hoàn trả hơn 130.000 đô la cho nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sự việc bị phanh phui, Marie đã cố gắng hoàn trả hơn 130.000 đô la từ tiền mượn của anh trai cô. Thẩm phán Tòa án Quận, bà Sarah Dawes hôm thứ Ba nói rằng sự phản bội lòng tin của Marie là vô cùng lớn.

Trong khi vị luật sư của Marie cho rằng bản án cần phải nhẹ hơn vì vụ việc đã được truyền thông đưa tin khiến thân chủ của anh ta bị căng thẳng vô cùng, thì thẩm phán Dawes lại cho rằng việc bị cộng đồng sỉ nhục là do hậu quả của hành vi thiếu trung thực mà Marie gây ra.

Qua đó, tòa tuyên án Marie do đã hoàn trả lại số tiền mà mình lấy của nạn nhân nên không phải ngồi tù mà phải làm việc phục vụ cộng đồng 350 giờ đồng hồ và phải hoàn thành trong vòng 2 năm.

Nạn nhân cũng là người yêu cũ của Marie sau phiên tòa cho biết hành động của Marie đã khiến anh ta mất lòng tin vào bất kỳ ai khác bước vào cuộc đời mình.