Bị từ hôn vì không đủ của hồi môn, cô dâu tuyệt vọng đến mức tự thiêu đau đớn

Thế giới 25/08/2021 14:13

Chỉ vì không có đủ của hồi môn cho lễ cưới, cô gái này đã bị chú rể từ hôn, nhục nhã và tuyệt vọng nên cô đã tự sát bằng cách thiêu sống mình.

Theo Yahoo News, một cô gái 19 tuổi ở Ấn Độ đã tự thiêu sau khi cuộc hôn nhân của cô bị hủy bỏ. Được biết, nguyên nhân mà hôn sự của cô không thành là vì tranh chấp của hồi môn, cảnh sát cho biết vào ngày 23/8 vừa qua.

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Tabassum, 19 tuổi được gia đình đưa đi cấp cứu sau khi tự thiêu nhưng không qua khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân được xác định là một cô gái tên là Tabassum sống tại làng Ambarpur, thuộc khu vực Bhojipura, thành phố Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người nhà nạn nhân cho biết, đáng nhẽ cô gái sẽ kết hôn với chú rể là Siroj Khan ở làng Didarpatti nhưng gia đình chú rể đòi quá nhiều của hồi môn mà nhà gái không thể đáp ứng được nên sau đó đã hủy đám cưới.

Tại Ấn Độ, một cô gái bị từ hôn sẽ phải sống nhục nhã và ê chề vì bị hàng xóm xỉa xói và dòm ngó. Nhiều cô gái không thể chịu được sẽ nghĩ quẫn, tự kết thúc cuộc đời mình trong uất hận và cô dâu trong câu chuyện này không phải ngoại lệ.

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Tabassum đã bị chồng sắp cưới từ hôn vì không đủ của hồi môn - Ảnh minh họa: Internet

Vì bị gia đình chồng từ hôn, Tabassum đã rơi vào tuyệt vọng nên đã quyết định tự sát bằng cách thiêu sống bản thân mình. Khi gia đình phát hiện và dập lửa rồi đưa cô đến bệnh viện, Tabassum đã không qua khỏi và chết trên đường đi.

Sau khi sự việc xảy ra, một Bản tường trình về vụ án đã được trình lên để chống lại chú rể Siroj Khan cùng gia đình ông ta là Tahir Khan, Sahana và Dalsher Khan, cảnh sát địa phương, ông Manoj Kumar cho biết.

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Từ khóa:   bị từ hôn câu dâu tự sát Đám cưới Ấn Độ

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