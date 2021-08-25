Tại tòa án hôm thứ hai ngày 24/8 vừa rồi, luật sư biện hộ của người bố đã biện minh bằng hành động của con trai đã "kích hoạt sự tức giận bên trong người bố và ông ta không hoàn toàn có ý định làm vậy".

Theo The Sun, một ông bố 3 con (giấu tên vì lý do pháp lý) đến từ Bắc Queensland, Australia, đã nổi cơn thịnh nộ sau khi nghĩ rằng con trai mình và người bạn của cậu đang có một "hôn ước đồng tính " vì con trai đang ngồi lên đùi cậu bạn kia.

Trong khi chồng đang đánh con trai dã man, người vợ đã chạy đến bảo vệ con gái nhỏ vì sợ cô bị liên lụy. Nhưng chưa kịp chạy đến, người chồng đã ấn cô vào tường và bóp cổ cô đến mức bất tỉnh. Người này còn nói với vợ anh ta rằng: "Tốt nhất là cô nên giết chết tôi sau chuyện này." Khi người phụ nữ tỉnh lại, chồng cô xin lỗi nhưng lại đánh cô thêm một lần nữ khi cô đang cố an ủi con gái nhỏ của mình.

The Courier Mail đưa tin, tòa án đã nghe toàn bộ quá trình hành hung của người bố 28 tuổi này. Anh ta liên tục đánh con trai lớn của mình rồi ném cậu bé xuống nền đất. Vụ tấn công khiến cậu bé hoảng sợ và kinh hoàng cùng với những vết bầm tím khắp cơ thể.

Được biết, người bố này đã hành hạ các con và vợ của mình trong suốt nhiều ngày sau đó và chỉ kết thúc khi nhân viên phúc lợi đến thăm gia đình và phát hiện sự việc kinh hoàng. Ngay sau đó người chồng đã bị bắt giữ (tháng 8 năm ngoái).

Người bố cảm thấy việc co trai mình là người đồng tính là vô cùng xấu hổ và đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Người bố đã nói với cảnh sát sau khi bị giải về đồn: "Thật khó để giải thích khi bắt gặp con trai mình đang ngồi trên đùi của một cậu bé khác, đây là điều đau khổ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.

Tôi là một tên khốn nạn khi đã đánh con mình. Lẽ ra tôi không nên chạm vào người con nhưng thực tế là tôi đã làm thế".

Trong khi bị giam giữ, người đàn ông 28 tuổi này đã cố gắng thuyết phục vợ mình hãy chối bỏ các cáo buộc vì anh ta sợ rằng mình sẽ "bỏ lỡ cuộc sống của những đứa trẻ" khi anh ta phải ngồi tù. Thậm chí, anh ta còn phớt lờ lệnh bảo vệ gia đình mà cảnh sát ban ra khi cố gắng liên lạc với mẹ của những đứa trẻ vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái.

Người bố 3 con chính thức bị kết án 3 năm tù - Ảnh minh họa: Internet

Người cha 28 tuổi này đã bị buộc tội cố gắng phá hoại công lý, hành hung gây tổn thương đến cơ thể người khác, bóp cổ và 5 tội danh khác liên quan đến tấn công thông thường, bạo lực gia đình và vi phạm lệnh bảo vệ của cảnh sát.

Thứ hai vừa rồi, người bố 3 con này đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình và bị thẩm phán Tony Moynihan tuyên án 3 năm tù giam. Dự kiến, một phiên điều trần ân xá sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 12 tới đây.