Thiếu niên 16 tuổi nghiện phim khiêu dâm ra tay cưỡng hiếp em họ mới chỉ 4 tuổi

Thế giới 26/08/2021 22:30

Một thiếu niên nghiện phim khiêu dâm ở Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục em họ 4 tuổi của mình.

Times Now đưa tin, một bé gái 4 tuổi đã tố cáo anh họ 16 tuổi của mình ở thành phố Jaipur, bang Rajasthan lạm dụng tình dục. Vụ việc đã xảy ra cách đây một tháng nhưng chỉ được phơi bày khi mẹ của nạn nhân đệ đơn tố cáo vào thứ 7 ngày 21/8 vừa qua.

Theo cảnh sát, khoảng 1 tháng trước cô bé 4 tuổi cùng mẹ đến nhà dì của mình ở Jaipur chơi. Trong khi mẹ và dì đi chợ, bé gái tội nghiệp đã bị tên anh họ đồi bại cưỡng hiếp nhưng không thể chống cự vì còn quá bé.

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Trong khi mẹ và dì đi chợ, bé gái tội nghiệp đã bị tên anh họ đồi bại cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Khi người mẹ trở về nhà, cô nhận thấy con gái mình có phần im lặng nhưng cô bé lại không tiết lộ điều gì nên sự việc cứ thế trôi qua. Sau khi trở về nhà ở Delhi, bé gái 4 tuổi mới dám kể lại cho mẹ nghe sự việc kinh hoàng ngày hôm đó, sau đó cả 2 cùng đến sở cảnh sát để tố cáo thanh niên 16 tuổi kia.

Sau khi nhận được thư tố cáo, cảnh sát đã bắt tạm giam người anh họ đồi bại kia. Cảnh sát sau đó gửi hắn ta đến một trại giáo dưỡng sau khi bị can trình diện tại tòa. Được biết, thanh niên này từng bị bắt gặp xem phim khiêu dâm tại nhà và khi được đưa đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ kết luận hắn ta bị nghiện phim khiêu dâm.

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Thanh niên 16 tuổi được bác sĩ kết luận nghiện phim khiêu dâm - Ảnh minh họa: Internet

Trong một vụ án khác, một người phụ nữ 21 tuổi ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát cáo buộc con trai của chú ruột mình đã theo dõi và quấy rối tình dục cô.

Theo lời kể của nạn nhân, vài tháng trước, cô đã đính hôn với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, bị cáo liên tục gửi hình ảnh riêng tư của cô và ghi âm cuộc gọi của cô đến điện thoại của hôn phu cô để phá đám cưới. Do đó, cảnh sát địa phương đã ghi nhận vụ việc và đăng ký vụ án để chống lại bị cáo.

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Từ khóa:   nghiện phim khiêu dâm loạn luân đồi bại

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