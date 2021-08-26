Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã tấn công tình dục bé trai 6 tuổi tại Ấn Độ. Sau đó gã này còn biến thái hơn khi nhét nhiều dị vật kinh khủng vào trực tràng của cậu bé.

Theo Times Now, một vụ tấn công tình dục gây ra bởi một kẻ không rõ danh tính đã được báo cáo tại Ấn Độ. Người đàn ông này đã khống chế rồi hiếp dâm một cậu bé 6 tuổi và cuối cùng là nhét ớt và sỏi vào trực tràng của cậu bé. Vụ án xảy ra tại làng Kondapalli, thành phố Vijayawada, bang Andhra Pradesh. Người đàn ông không rõ danh tính đã khống chế rồi hiếp dâm một cậu bé 6 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 14 giờ ngày chủ nhật 22/8, đứa trẻ 6 tuổi đã ra ngoài đi chơi. Một người đàn ông không rõ danh tính đã dụ dỗ bé trai đi theo mình với lý do mua đồ ăn vặt cho cậu bé. Anh ta đã đưa cậu bé đến một cánh đồng, bất ngờ đè lên cậu bé rồi cưỡng hiếp cho đến khi cậu ngất lịm đi vì đau đớn.

Theo The Times of India, sau khi tỉnh lại, cậu bé đã trở về nhà nhưng cha mẹ của cậu đã phát hiện có máu chảy ra từ hậu môn của nạn nhân. Khi kiểm tra thêm, cha mẹ cậu bé đã hết sức bàng hoàng khi phát hiện có ớt và đá sỏi trong trực tràng của cậu con trai 6 tuổi. Sau đó, cậu bé đã kể lại cho cha mẹ những gì đã xảy ra với mình. Cha mẹ cậu bé đã hết sức bàng hoàng khi phát hiện có ớt và đá sỏi trong trực tràng của cậu con trai 6 tuổi - Ảnh minh họa: Internet Thứ hai ngày 23/8, gia đình nạn nhân đã nộp đơn tố cáo bị can chưa rõ danh tính lên cảnh sát. Vụ án sau đó được chuyển đến đồn cảnh sát Disha ở cùng bang Andhra Pradesh.

Vài tháng trước, một vụ án tương tự cũng đã xảy ra khi một thanh niên 18 tuổi đã tự tử bằng cách treo cổ nhà riêng của anh ta ở thành phố Bulandshahr. Nạn nhân đã bị 2 người bạn của anh cưỡng hiếp trong một nhà nghỉ và uy hiếp giữ kín chuyện này. Tuy vậy, thiếu niên này đã kể lại cho gia đình sau đó tự tử. Nạn nhân đã tự tử vì bị 2 người bạn của anh ta cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet Trong một vụ án khác, hai thanh thiếu niên đã bị Cảnh sát Delhi tạm giam vì cáo buộc cưỡng hiếp một cậu bé 11 tuổi tại một trại trẻ mồ côi ở thủ đô Ấn Độ. Nạn nhân sau đó đã được chuyển đến một trại mồ côi khác trong khi hai thanh niên kia bị khởi tố.

Phẫn nộ bé gái bị ép uống rượu vô cùng tàn nhẫn bởi chính mẹ ruột của mình Sau khi ép con gái mình uống rượu, người mẹ này cùng với bạn của cô ta còn quay clip lại rồi đăng tải lên MXH.

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