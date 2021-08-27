Sau khi đi chơi với nhau ở một khu rừng, cặp đôi này đã bị trấn lột. Khi không chịu thỏa hiệp, họ đã bị tấn công.

Theo India Today, một nữ sinh viên ở thành phố Mysuru, bang Karnataka, Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể và bạn trai cũng bị đánh đập dã man vào đêm thứ ba ngày 24/8. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, bị can vẫn chưa bị bắt.



Nữ sinh viên đã bị hiếp dâm tập thể trong khi bạn trai bị đánh tới chết - Ảnh minh họa: Internet

Bản báo cáo của vụ án đề cập rằng khi cặp đôi đang trở về từ Chamundi Hills vào khoảng 19 giờ 30 phút tối, họ đã bị một nhóm đàn ông bao vây và yêu cầu đưa tiền. Khi cặp đôi từ chối đưa tiền, hai người trong số bọn chúng đã cưỡng hiếp cô gái trong khi những người khác lao vào đánh đập người bạn trai.

Theo các nguồn tin liên quan, các hung thủ vẫn đang bỏ trốn khi nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc bị phanh phui và gây chấn động Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Sri Araga Jnanendra thông báo rằng một nhóm những điều tra viên đặc biệt đã được thành lập để truy tìm những kẻ liên quan đến vụ cưỡng hiếp vào tối thứ Ba. Đồng thời, ông cho biết mình sẽ đến Mysuru ngay ngày mai.

Ông cho biết thêm: "Cô gái đã được nhập viện vào khoảng 1h30 sáng. Vụ việc đang tiến hành điều tra thêm và tôi đã báo với các nhà chức trách nghiêm túc xử lý nhanh chóng sự việc nghiêm trọng này."



Các qua chức cấp cao cam kết sẽ đưa các hung thủ ra ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Về phần thủ hiến bang Karnataka, ông Bavavaraj Bommai trả lời phỏng vấn rằng ông đã chỉ đạo Tổng cục trưởng Cảnh sát Praveen Sood đích thân điều tra và truy bắt các thủ phạm. Ông Bommai nói: "Dựa trên những tuyên bố, một vụ án đã được xác nhận điều tra. Tôi đã chỉ đạo Tổng cục trưởng Cảnh sát nhanh chóng bắt hung thủ của vụ án và trừng trị nghiêm khắc những kẻ này".

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