Sau nhiều lần im lặng vì sợ ba mẹ đòn roi, cô bé đã dũng vảm đứng lên tố cáo tên yêu râu xanh và khiến hắn bị bắt giam.

Theo Times Now, một người đàn ông 33 tuổi tên R Moorthy bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục một thiếu nữ 15 tuổi nhiều lần tại khu Cheranma Nagar, thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Nạn nhân là cháu gái họ của hắn ta đã cùng cha mẹ đệ đơn tố cáo lên cảnh sát vào thứ 2 ngày 23/8 vừa qua.

Thiếu nữ 15 tuổi đã bị họ hàng lạm dụng tình dục nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Một sĩ quan cảnh sát cho biết, lần đầu tên 'yêu râu xanh' lạm dụng tình dục bé gái vị thành niên kia là khaongr hơn 2 tháng trước. Lúc ấy, hắn ta vô tình phát hiện bé gái đang lén xem phia người lớn trên điện thoại di động của mình. Vì vậy, hắn ta đã đe dọa cháu bé rằng sẽ kể cho cha mẹ của em nghe về việc này và em sẽ bị rầy la.

“Anh ta nhìn thấy cô bé xem video trên điện thoại di động của mình và sau đó lạm dụng tình dục cô bé bằng cách đe dọa sẽ nói với cha mẹ bé gái rằng bé đã xem video khiêu dâm. Sau khi lạm dụng cô bé, hắn ta còn cảnh báo nạn nhân tuyệt đối không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai." - một viên cảnh sát chia sẻ với The Times of India.

Tên 'yêu râu xanh' bắt bé gái phải giữ kín sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng tuần trước, người đàn ông này lại đến thăm bé gái một lần nữa. Hắn ta đã sai em trai cô bé đi mua một quả bóng cricket và quan hệ với cô bé trong thời gian đó. Lần này, bé gái đã thu hết can đảm và kể lại những trải nghiệm đau đớn của mình cho cha mẹ nghe.

Vào sáng ngày 23/8, cha mẹ cô bé đã đệ đơn kiện bị cáo. Dựa trên đơn tố cáo của họ, đồn cảnh sát nữ khu vực phía đông đã đăng ký vụ án theo Đạo luật Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm phạm tình dục (POCSO) và xin lệnh bắt giữ bị can. Sau đó, người đàn ông đã trình diện tại một tòa án và bị tống vào tù.

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