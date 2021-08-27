Khi nữ người mẫu này đang tạo dáng bên báo gấm, con vật bỗng trở nở hung dữ rồi vồ lấy cô, xé nát khuôn mặt của người đẹp vô cùng kinh hãi.

Theo The Sun, người mẫu Đức Jessica Leidolph, 36 tuổi đã bị một con báo gấm liên tục cắn xé khuôn mặt trong buổi chụp ảnh diễn ra tại nơi ở của những động vật được giải cứu từ rạp xiếc. Jessica với với tờ Bild: "Nó liên tục cắn xé tai, má và đầu của tôi".

Con báo 16 tuổi bỗng nổi diên và tân công người mẫu - Ảnh: The Sun

Được biết, con báo tấn công cô tên là Troja, 16 tuổi là một con báo cái, khi Jessica tiến vào nơi nó bị nhốt, nó đã tấn công vô cùng bất ngờ. Sau đó, Jessica bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng ngay lập tức và được phẫu thuật tại bệnh viện.

Troja ở chung chuồng với một con báo hoa mai khác tên là Paris, 18 tuổi, cả 2 từng đóng trong 1 quảng cáo TV cho tập đoàn điện tử khổng lồ Panasonic. Hiện tại, chúng đang sống tại một "ngôi nhà" chung dành cho 135 con vật rộng 9150 feet vuông (tương đương hơn 850 mét vuông). Nơi này thường được sử dụng để chụp những bộ ảnh có động vật.

Troja từng tham gia vào một quản cáo của Panasonic - Ảnh: Internet

Chủ sở hữu của nơi này đã làm công việc huấn luyện động vật trong vòng 20 năm và có giấy phép nuôi nhốt động vật. Tuy vật, cảnh sát hiện đang điều tra những người chịu trách nhiệm chính trong việc để con báo gấm này làm hại nữ người mẫu.

Sau sự việc kinh hoàng, một nhân viên y tế cộng đồng đã được cử đến để kiểm tra khu nuôi nhốt này một lần vào hôm thứ tư ngày 25/8. Đợt kiểm tra này để xem xét cơ sở này liệu có đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định hay không.

Jessica là một người rất yêu động vật - Ảnh: Internet

Nữ người mẫu xấu số Jessica từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng cô là một nhà hoạt động vì quyền lợi của động vật và cô còn nuôi ngựa, mèo, vẹt và chim bồ câu tại nhà của mình. Ngoài ra, Jessica còn rất vui khi được chụp ảnh cùng động vật và từ chối chụp cùng lông thú để bảo tồn động vật.

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