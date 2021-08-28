Gã đàn ông đồi bại dùng ghế ngồi trẻ em để dụ phụ nữ đến rồi cưỡng hiếp

Thế giới 28/08/2021 07:00

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi một người phụ nữ báo cáo về vụ việc mình bị hiếp dâm gần một khu dân cư vì đã bị gã này dụ dỗ bằng một chiếc ghế ngồi dành cho trẻ em.

Theo The Sun, nạn nhân đang lái xe dọc đường A4 ở thị trấn Thatcham, hạt Berkshire, phía Đông Nam nước Anh thì phát hiện ra một chiếc ghế ngồi dành cho trẻ em dùng để đặt trong xe ô tô bị để chỏng chơ bên đường. Sau đó, vì lo sợ có một đứa bé gặp nạn, cô đã dừng lại để xem xét thì bị một kẻ tấn công tình dục vồ lấy.

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Hiện trường vụ án đang được điều tra kĩ càng - Ảnh: The Sun

Ngay sau khi vụ án được báo cáo, một nghi phạm cưỡng hiếp 28 tuổi đã bị bắt. Được biết, nghi phạm sống ở thị trấn Bracknell, cách nơi xảy ra vụ tấn công 23 km và hiện đang bị giam giữ để điều tra. Cảnh sát cũng đang tìm hiểu xem liệu chiếc ghế ngồi trẻ em kia có được dùng để dụ dỗ các nạn nhân khác vào lề đường hay không.

Thanh tra Thám tử Alice Broad, cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra vụ việc này. Hiện có rất nhiều vụ án khác đang được điều tra, một trong số đó đã giúp cảnh sát bắt giữ một nghi phạm hiếp dâm."

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Chiếc ghế ngồi em bé mà người phụ nữ trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

Thanh tra Alice cũng kêu gọi những người dân nếu có bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến vụ án hãy thông báo cho cảnh sát nhanh nhất có thể, đồng thời công chúng hãy nên cảnh giác và thận trọng với bất kỳ điều gì có vẻ đáng ngờ, nếu có bất kỳ mối nguy nào thì phải báo ngay cho cảnh sát để tránh bị thương.

Nạn nhân hiện đang được hỗ trợ bởi các sĩ quan được huấn luyện đặc biệt sau vụ tấn công tình dục kinh hoàng kia. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có cảnh quay CCTV hoặc camera hành trình trên đoạn đường A4 trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày 15/8 đến 12 giờ 15 phút sáng ngày 16/8 xuất trình hãy xuất trình với cơ quan chức năng.

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