Bị bỏ lại trong ô tô ngoài trời nóng suốt 3 giờ đồng hồ, em bé 2 tuổi chết trong đau đớn vì ngạt thở

Thế giới 28/08/2021 12:30

Một người trông trẻ đã bị bắt vì tình nghi giết người sau khi thi thể của một cậu bé 2 tuổi được phát hiện bên trong chiếc xe bị để ngoài trời nắng suốt 3 giờ đồng hồ.

Hãng tin The Sun cho biết, cậu bé 2 tuổi Arthur Oliveira dos Santos người Brazil đã chết vì ngạt thở và sốc nhiệt bên trong chiếc xe của người trông trẻ vì bị bỏ ngoài trời nắng suốt 3 giờ đồng hồ. Được biết, bé Arthur đã bị lãng quên trong ô tô từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 51 phút ngày 25/8 vừa rồi.

Nghi phạm của vụ án là một người trông trẻ tên Glaucia Aparecida Luiz, 35 tuổi. Người này mở một nhà trẻ trái phép tại nhà cô ta ở thành phố Sao Paulo, Brazil. Tại nơi trông trẻ này, Glaucia và con gái cô ta đã nhận chăm sóc cho 10 đứa trẻ vào ban ngày.

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Arthur có thể đã chết vì ngạt thở và thiếu nước - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phát hiện thi thể của nạn nhân vào chiều thứ tư ngày 25/8, cảnh sát đã ngay lập tức đến kiểm tra hiện trường. Sau khi được cấp cứu tại một bệnh viện gần đó, Arthur được tuyên bố đã qua đời.

Các chết của Arthur được cho là vì mất nướcngạt thở. Tuy vậy, thi thể của cậu bé vẫn được đưa đi khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự. Người trông trẻ Glaucia đã bị tạm giam do tình nghi giết người, theo báo cáo của truyền thông địa phương.

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CCTV cho thấy chiếc xe chở Arthur đã đậu ngoài trời nắng trong suốt thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Các luật sư của nghi phạm cho biết: "Thân chủ của tôi chưa từng có ý định sẽ gây ra sự việc này. Glaucia và gia đình cô ấy hiện đang hợp tác chặt chẽ với cuộc điều tra của cảnh sát để làm rõ sự thật rằng Glaucia không hề có ý định làm hại hoặc giết chết Arthur.

Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của mình và của Glaucia cũng như gia đình cô ấy đến gia đình của nạn nhân."

Được biết, cậu bé Arthur sẽ được chôn cất tại một nghĩa trang ở thị trấn Macatuba. Cuộc điều tra về cái chết của cậu bé sẽ được tiếp tục.

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