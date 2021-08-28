Chạm vào bộ sạc điện thoại di động, bé gái 2 tuổi chết thương tâm do bị giật điện

Thế giới 28/08/2021 00:39

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé gái đã ra đi mãi mãi bất chấp mọi nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.

Theo The Sun, bé gái 2 tuổi Sara Alves de Albuquerque sống tại thị trấn Erere, phía đông bắc Brazil đã qua đời vào thứ hai ngày 23/8 vừa qua. Trước đó, bé Sara có chạm vào một bộ sạc điện thoại đang được cắm vào nguồn điện dẫn đến việc bị giật điện mạnh và qua đời ngay trong bệnh viện.

Sau khi vụ việc được báo cáo, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Theo bản báo cáo đầu tiên, vẫn chưa rõ liệu bộ sạc điện thoại này có phải đến từ một thương hiệu đã được cấp phép hay không.

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Bé Sarah và mẹ - Ảnh: The Sun

Ông Emanuelle Gomes Martins, thị trưởng của Erere đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến nạn nhân thông qua tài khoản Facebook của mình: "Chính quyền thị trấn Erere bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của công dân nhỏ Sara Alves de Albuquerque.

Trong thời khắc đau thương này, chính quyền thành phố rất đồng cảm cho gia đình, bạn bè và người thân của Sarah. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình đối với sự mất mát to lớn không thể nào bù đắp này."

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Do chạm vào bộ sạc điện thoại, Sarah đã ra đi mãi mãi vì bị giạt điện - Ảnh minh họa: Internet

Người dùng Facebook, cô Celia Paiva viết: "Có những khoảnh khắc chúng ta không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình thông qua lời nói, đặc biệt hơn là đối với tin tức về sự ra đi của một đứa trẻ.

Tôi cầu chúc cho gia đình nạn nhân nhiều sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Cầu xin Chúa hãy an ủi trái tim đau khổ của cha mẹ cô, người thân và bạn bè của cô ấy."

Được biết, cái chết của Sarah là trường hợp mới nhất được ghi nhận trong số các vụ điện giật chết người. Năm ngoái, chính phủ Brazil đã thống kê được có tới 355 người chết vì điện giật.

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