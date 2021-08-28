Được thông báo đứa con sinh non 23 tuần tuổi đã chết, người mẹ lao vào nhà xác và sự thật kinh hoàng được phơi bày

Thế giới 28/08/2021 21:53

Một em bé sinh non được thông báo là đã chết sau khi sinh, người mẹ lại tìm thấy em vẫn còn sống một cách khó hiểu trong nhà xác bệnh viện.

Theo Daily Mail, sản phụ người Mexico Daniela Hernadez đã sinh non khi mới mang thai được 23 tuần tuổi tại Bệnh viện Đa khoa số 16 của Viện An sinh Xã hội Mexico ở thành phố Torreón, bang Coahuila, Mexico. Một thời gian ngắn sau khi sinh, bác sĩ thông báo rằng con trai cô đã qua đời.

Khi nhìn con qua lồng ấp, Daniela phát hiện thấy con trai mình vẫn còn chuyển động và nói với một trong các bác sĩ rằng con cô thật sự vẫn còn sống. Daniela chia sẻ với Milenio TV: "Tôi thấy người bác sĩ đó đưa con tôi vào lồng ấp và con trai đang cử động."

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Daniela thấy con mình cử động trong lồng áp nên không hề tin rằng cậu bé đã chết - Ảnh: Daily Mail

Tuy vậy, bác sĩ giải thích với cô rằng những chuyển động đó chỉ là phản xạ của các cơ sau khi chết mà thôi. Đứa bé sau đó được chuyển tới nhà xác bệnh viện sau khi Daniela và chồng ký vào giấy chứng tử. Nhưng 4 giờ sau, gia đình lại nhất quyết muốn kiểm tra xem tình trạng của bé trai và vỡ òa khi phát hiện đứa nhỏ vẫn còn thở trong nhà xác.

Bé trai được báo cáo là sinh ra trong tình trạng ổn định nhưng sau đó trải qua tận 2 cơn đau tim - luật sư gia đình Daniela nói với kênh tin tức Mexico Tele Diario. Vị luật sư này còn cho biết thêm, phụ huynh của đứa bé đã làm đơn khiếu nại bệnh viện và các bác sĩ điều trị có thể bị xét xử vì sơ suất hoặc giết người.

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Đứa bé vẫn còn thở trong nhà xác khi được phát hiện - Ảnh: Daily Mail

Bệnh viện nơi chịu trách nhiệm cho ca sinh của Daniela trả lời: "Viện An sinh Xã hội Mexico ở Coahuila vô cùng thương tiếc về cái chết của bé trai, thông cảm với những gì mà các bậc cha mẹ đã phải trải qua. Đồng thời chúng tôi cam kết rằng một cuộc điều tra đầy đủ trong nội bộ bệnh viện đang được thực hiện."

Ủy ban Nhân Quyền bang Coahuila cho biết trong một tuyên bố được đưa ra rằng họ đang xem xét tổ chức một cuộc điều tra. Vụ việc có thể sẽ bị khởi tố bởi Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp Mexico.

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