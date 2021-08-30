Hiện tại người cha đã bị giam giữ vì tội hãm hiếp trẻ vị thành niên, người mẹ cũng đã bị bắt vì có liên quan đến vụ án động trời này.

Tờ Hindustan Times đưa tin, vào hôm chủ nhật ngày 30/8 vừa qua, người đàn ông là cha của nạn nhân đã bị bắt vì cưỡng hiếp con gái 14 tuổi mình, vợ của ông ta cũng được thêm vào bản báo cáo vì có liên quan đến vụ việc này, cảnh sát thành phố Zikapur cho biết.

Nạn nhân 14 tuổi đã bị chính choa ruột của mình hãm hiếp nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân 14 tuổi đã nói với cảnh sát rằng cha mẹ cô đã đưa trở về ngôi làng quê hương của họ ở bang Bihar và dọa sẽ giết cô nếu cô tiết lộ sự thật. Nạn nhân còn cho biết thêm mẹ cô đã biết về việc con gái bị cha ruột cưỡng hiếp nhưng lại không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ cô.

Theo lời kể của bé gái 14 tuổi, cha ruột cô bé đã ra tay cưỡng hiếp cô nhiều lần tại nhà. Khi cô bé lấy hết sức dũng cảm nói cho mẹ biết, mẹ nạn nhân đã cảnh cáo cô không được tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai và đánh đập cô bé dã man.

Đường dây nóng trẻ em đã hỗ trợ bé gái đưa vụ việc ra ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, như lời khai của nạn nhân, bé gái đã bị cha mẹ đưa về quê ở bang Bihar rồi đánh đập, hành hạ và dọa sẽ giết cô nếu dám nhé răng nửa lời về việc bị cha mình cưỡng hiếp.

Một thời gian sau, khi nạn nhân cùng với gia đình mình trở lại bang Zirakpur, cô bé đã tiếp cận được với đường dây nóng dành cho trẻ em và báo cáo sự việc kinh hoàng trên.

Dựa theo bản báo cáo thông tin đầu tiên (First Information Report), vụ án được đăng ký theo mục hiếp dâm, âm mưu phạm tội của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và các điều khoản khác của Đạo luật Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm phạm tình dục.

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