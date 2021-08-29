Xét nghiệm ADN để 'cho vui', người đàn ông phát hiện sự thật động trời về đứa con mình nuôi suốt 12 năm qua

Thế giới 29/08/2021 06:31

Một người đàn ông ở Mỹ đã vô cùng sốc sau khi làm xét nghiệm ADN và vô tình phát hiện ra rằng anh ta không phải là cha ruột của đứa con mình vì một lần thụ tinh ống nghiệm lỗi từ 12 năm trước.

Cặp vợ chồng Donna và Vanner Johnson đến từ bang Utah, Hoa Kỳ quyết định mua một bộ kit xét nghiệm ADN với mục đích "giải trí". Một tháng sau đó, họ thậm chí quên mất mình từng xét nghiệm ADN thì kết quả được gửi tới nhà, giây phút cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, cả thế giới của họ đã bị đảo lộn.

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Donna và Vanner Johnson đón con trai thứ 2 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo - Ảnh: ABC NEWS

Cặp đôi vô tình phát hiện ra đứa con trai 12 tuổi của họ lại không phải con trai ruột của người chồng Vanner. Được biết, cậu con trai này không phải được thụ tinh tự nhiên mà là thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Điều này có nghĩa là trứng của cô vợ Donna đã được thụ tinh nhầm với tinh trùng của một người đàn ông khác.

Chia sẻ với đài truyền hình ABC4 của Mỹ, Vanner Johnson cho biết anh không thể hiểu rõ mình đang đọc gì nữa. "Khi tôi nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm và thấy tên của Donna ở phần mẹ còn cha là "không rõ" tôi đã vô cùng sốc. "Cha: Không rõ" là cái gì? Người cha là tôi đây chứ ai nữa?" - Vanner nói.

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Không ngờ, sau 12 năm nuôi dạy, anh Vanner đau đớn khi phát hiện mình không phải là cha ruột của con trai - Ảnh: ABC NEWS

Vào năm 2007, Vanner và Donna đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo sau khi biết họ không thể sinh con thứ 2. Donna cho biết, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với việc kết quả xét nghiệm cho thấy con 2 đứa con trai của cô là anh em cùng mẹ khác cha. Quả thật trứng của cô đã vô tình được thụ tinh bởi tinh trùng của người đàn ông khác trong quá trình thụ tinh ống nghiệm.

"Tôi hiểu rằng khả năng thụ tinh sai là có thể xảy ra nhưng nó vô cùng thấp" - anh Vanner chia sẻ - "Có rất nhiều cảm xúc mà chúng tôi phải trải qua bao gồm cả việc chia cắt tình yêu với con trai đến vấn đề mà chúng tôi đang cần phải giải quyết."

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Hai cặp vợ chồng thường xuyên liệc lạc với nhau - Ảnh: ABC NEWS

Cặp đôi thừa nhận rằng họ đã dành cả một năm để truy tìm cha ruột của cậu con trai 12 tuổi. Sau khi truy tìm thành công, Vanner đã liên lạc với cặp đôi kia và anh cho biết đó là "cuộc trò chuyện điên rồ nhất anh từng có trong đời".

Hiện, cả 2 cặp vợ chồng đang trong quá trình khởi kiện phòng khám hiếm muộn kia vì sự tất trách của họ.

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