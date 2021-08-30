Bé gái 13 tuổi bị 7 người đàn ông, trong đó có bạn mình cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 30/08/2021 12:25

Bảy người đàn ông đã thay phiên cưỡng hiếp một bé gái mới chỉ 13 tuổi. Được biết, 1 trong số đó còn là bạn của nạn nhân và có 4 bị can đã bị bắt giữ.

Theo Times Now, vụ án kinh hoàng trên xảy ra tại thành phố Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ. Bảy người đàn ông đã bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một bé gái 13 tuổi vào hôm thứ năm ngày 26/8 vừa rồi.

Được biết, sự việc được ghi nhận tại một nơi vắng vẻ, dưới sự cai quản của đồn cảnh sát Mandar, thành phố Ranchi. Được biết, một trong số những bị can là bạn của nạn nhân.

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Vụ hiếp dâm đã xảy ra tại thành phố Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc Cảnh sát thành phố Ranchi, ông Naushad Alam cho biết vụ án đã được chính thức tiếp nhận và điều tra tại đồn cảnh sát Mandar dựa trên lời khai của nạn nhân.

Ông Alam nói thêm: "Sau khi tiến hành kiểm tra y tế cho nạn nhân, vụ án đã chính thức được đăng ký điều tra. Bốn bị can đã được xác định và bắt giữ." Theo đó, bốn bị can này đều là trẻ vị thành niên, độ tuổi của 3 bị can còn lại vẫn chưa được tiết lộ.

Một quan chức trả lời phỏng vấn của Hindustan Times: "Những bị can đang được tạm giam hiện đã khai tên của những kẻ còn còn lại. Hiện chúng tôi đang lên kế hoạch cho những cuộc đột kích bắt giữ họ."

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Bé gái 13 tuổi đã bị chính bạn mình dụ đễn nơi cô bị cưỡng hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn khiếu nại của nạn nhân, cô bé 13 tuổi kể rằng bạn của cô - cũng là 1 trong 7 bị can - đã hẹn cô đến địa điểm đó. Khi cô gái đến nơi, bạn của cô và 6 người khác đã chờ sẵn tại đó và cô đã bị hiếp dâm tập thể ngay tại chỗ.

Sau khi bị cưỡng hiếp dã man, nạn nhân đã chạy về nhà và vạch trần tội ác của những tên kia với cha mẹ. Cha mẹ của bé gái sau đó đã ngay lập tức đến gặp cảnh sát để làm đơn khiếu nại.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ vị thành niên hiếp dâm tập thể Ấn Độ

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