Kinh hoàng cụ bà 65 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể bởi 4 đứa trẻ vị thành niên và 1 thanh niên 24 tuổi

Thế giới 31/08/2021 05:03

Một cụ bà 65 tuổi ở Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 5 người khác khi trên đường về nhà.

Theo Times Now, một cụ bà 65 tuổi đã bị một nhóm đàn ông gồm 4 trẻ vị thành niên và 1 thanh niên cưỡng hiếp tập thể tại thành phố Singrauli, quận Sidhi, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối khi người phụ nữ đang trở về từ nhà chị gái của mình.

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Một cụ bà 65 tuổi đã bị một nhóm đàn ông gồm 4 trẻ vị thành niên và 1 thanh niên cưỡng hiếp tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn đầu điều tra về vụ án, cảnh sát địa phương nghi ngờ rằng có 2 trong số 5 kẻ cưỡng hiếp là trẻ vị thành niên nhưng hồ sơ lại cho thấy có tới 4 trong số chúng hiện đang ở tuổi vị thành niên. Bị cáo thứ 5 cũng chỉ mới 24 tuổi khi gây án.

Năm bị cáo đã thay nhau cưỡng hiếp người phụ nữ rồi bỏ trốn ngay lập tức. Sau đó nạn nhân đã đến đồn cảnh sát để làm đơn tố cáo về vụ việc. Sau khi nhận được đơn của cụ bà, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra và 5 bị can đều bị bắt giữ chỉ vài ngày sau đó.

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Việc phụ nữ lớn tuổi ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp là điều không hề hiếm gặp - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào tháng 7 năm nay, một vụ cưỡng hiếp tương tự cũng đã được ghi nhận. 4 người đàn ông đã hiếp dâm tập thể một người phụ nữ 60 tuổi rồi bôi bột ớt vào vùng kín bà ấy trước khi vứt xác bà vào một bụi cây ở làng Kabrai, thành phố Mahoba, bang Uttar Pradesh. Lý do cho cuộc hành hung kinh hoàng này là vì tranh chấp đất đai.

Thực trạng cho thấy, ở đất nước có tỉ lệ tội phạm tình dục cao như Ấn Độ, việc phụ nữ lớn tuổi ở đất nước này bị cưỡng hiếp là điều không hề hiếm gặp. Quốc gia này còn từng ghi nhận các trường hợp phụ nữ ở tuổi 86 hay thậm chí là 100 bị cưỡng hiếp tới chết vào những năm trước.

Bé gái 13 tuổi bị 7 người đàn ông, trong đó có bạn mình cưỡng hiếp tập thể

Bé gái 13 tuổi bị 7 người đàn ông, trong đó có bạn mình cưỡng hiếp tập thể

Bảy người đàn ông đã thay phiên cưỡng hiếp một bé gái mới chỉ 13 tuổi. Được biết, 1 trong số đó còn là bạn của nạn nhân và có 4 bị can đã bị bắt giữ.

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