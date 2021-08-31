Vợ ra đi đột ngột, người chồng rơi vào trầm cảm giết chết con gái rồi tự sát

Thế giới 31/08/2021 05:00

Người đàn ông này đã mất đi vợ và vài người thân khác chỉ trong thời gian ngắn nên sinh ra chứng trầm cảm nặng. Anh ta quyết định giết chết con gái trước khi tự tử vì không muốn cô bé phải phụ thuộc vào ai.

Times Now đưa tin, người đàn ông này là một nhà thầu bãi đậu xe, anh đang phải gánh trọng trách nuôi con một mình. Theo cảnh sát, anh ta đã đã sát hại con gái nhỏ của mình sau đó tự sát bằng cách treo cổ tự tử tại nhà riêng của mình ở thành phố Jagraon, quận Ludhiana, bang Punjab.

Dựa trên báo cáo của cảnh sát, rất có thể người đàn ông này đã ra tay giết con gái bằng cách treo cổ vào tối thứ 5 ngày 26/8 vừa rồi. Sau đó, anh ta đã treo cổ tự sát theo.

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Trước khi tự sát, người đàn ông này đã giết chết con gái - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, sát của 2 cha con đã được phát hiện trong tình trạng treo cổ vào ngày hôm sau. Sau khi dò xét xung quanh hiện trường, cảnh sát đã phát hiện được một bức thư tuyệt mệnh đã được đặt ở gần đó.

Trong thư tuyệt mệnh của mình, người đàn ông tiết lộ mình đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng sau khi vợ anh ta qua đời cách đây một thời gian. Người này còn cho biết anh ta giết luôn con gái vì không không muốn cô bé phải phụ thuộc vào bất kỳ ai sau khi anh chết, The Indian Express dẫn lời viên cảnh sát Nidhan Singh, sở cảnh sát thành phố Jagraon.

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Vì không muốn làm phiền người khác nên người đàn ông đã đem luôn con gái mình tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, cha mẹ và anh trai của người đàn ông này cũng đã qua đời trong vì nhiều nguyên nhân khác nhau trong vài năm trước. Và đã rất lâu anh ta phải gánh vác việc nuôi con một mình không có ai giúp đỡ. Một vài người thân thậm chí đã từ chối việc nhận nuôi cô bé, vì vậy anh ấy đã đưa ra quyết định đau lòng này.

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Từ khóa:   tự sát trầm cảm treo cổ

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