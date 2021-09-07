Một người mẹ tại Brazil đã nhận mức án gần 30 năm tù sau khi giết chết con trai 3 tuổi của mình chỉ vì muốn trả thù cha của đứa bé.

Theo The Sun, người phụ nữ 20 tuổi tên Millena Iris Santos da Paixao sống tại thành phố Medicilandia, bang Para, Brazil bị kết án gần 30 năm tù vì đâm chết con trai 3 tuổi Marcos Paulo Vieira vào ngày 11/12/2019. Sau khi giết con mình, cô ta đã cố gắng tự tử nhưng đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Bé trai Marcos Paulo Vieira đã chết thảm dưới tay của mẹ ruột mình chỉ vì cô ta muốn trả thù chồng cũ - Ảnh: The Sun

Milena bị cáo buộc đã thực hiện một vụ giết người sau khi ly thân với người chồng của mình vì hàng xóm nghe thấy những tiếng động kỳ lạ từ nhà cô. Bạn bè của cô còn cho biết, trước đó ít phút cô còn đăng tải một bức ảnh cho thấy bản thân đang đẫm máu lên MXH với chú thích: "hãy yêu vợ của bạn vì hôn nhân là nghiêm túc."

Ngay sau khi hồi phục, Milena đã bị buộc tội giết chết con trai của mình. Tòa án Altamira tuyên bố vụ án giết người của cô là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng vì vậy đã kết án cô ta 29 năm và 6 tháng tù giam.

Tuy có bệnh lý tâm thần, Milena vẫn bị kết án gần 30 năm tù cho những gì mình đã gây ra - Ảnh: The Sun

Vào thời điểm đó, Milena đã đi khám tâm lý và bác sĩ đã kết luận cô ta mắc chứng rối loạn tâm thần. Cô ta thậm chí còn viết một bức thư hối cãi sau vụ án để cầu xin sự tha thứ vì đã "không giúp con trai mình" cầm máu.

Được biết, sau khi bị kết án, Milena sẽ trở lại nhà tù cũ mà cô đã bị tạm giam vào năm 2019 ở thành phố Santarem để chấp hành phần còn lại của bản án.

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