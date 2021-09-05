Khi đang ngủ trong nhà của mình, người đàn ông này bị đánh thức bởi một cơn đau khủng khiếp đến từ vùng hông của mình. Sau khi xem xét kỹ, người này phát hiện thì ra mình đã bị bắn ngay trong lúc ngủ.

Theo LADbible, một người đàn ông 50 tuổi sống tại thị trấn Buena Vista, bang Michigan đã bị đánh thức khi đơn ngủ bởi một cơn đau nhói ở vùng hông của mình vào lúc rạng sáng thứ tư ngày 1/9. Người đàn ông sau đó nhận ra mình đã bị thương và vết thương cho thấy ông đã bị bắn, phó cảnh sát Jim Baker nói với MLive.

Cảnh sát phát hiện những vỏ dạn rỗng bên ngoài nhà của người đàn ông - Ảnh: LADbible

Cảnh sát tuyên bố rằng phát đạn được bắn từ ngoài nhà của nạn nhân và họ đã tìm thấy một số vỏ đạn bên ngoài khu nhà. Nạn nhân vì bị bắn trong lúc ngủ nên không thể nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào và cảnh sát cũng chưa xác định được bất cứ ai là nghi phạm. Nạn nhân sau đó đã cấp cứu tại bệnh viện, may mắn vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng ông.

Tại Mỹ, theo Tu chính án thứ hai của Hiến pháp, công dân có quyền mang vũ khí theo bên mình. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi việc cấm súng trường tấn công vào tháng 3 sau một vụ xả súng hàng loạt ở Colorado khiến 10 người thiệt mạng.

Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi thay đểu đạo luật sử dụng súng của hoa Kỳ - Ảnh: LADbible

Tổng thống Biden còn cho biết thêm rằng Thượng viện Hoa Kỳ nên "thông qua ngay lập tức" hai dự luật giúp đóng lỗ hổng trong việc kiểm tra lý lịch vũ khí, ông nói: "Tôi không cần phải đợi thêm một phút nào, chứ đừng nói một giờ để thực hiện các việc mà theo lẽ thường sẽ cứu sống được rất nhiều người trong tương lai"

"Đây không phải và cũng không nên là một vấn đề của các đảng phái mà đây là một vấn đề của toàn nước Mỹ. Việc thông qua 2 dự luật này sẽ cứu rất nhiều mạng sống, đặc biệt là mạng sống của người Mỹ. Vì vậy, chúng ta buộc phải hành động."

Vận động viên thể hình từng kết hôn với búp bê nay đã tìm được tình yêu mới là... một chiếc gạt tàn Anh cho biết, bản thân đã chia tay vợ người vợ là búp bê để đến với tình mới là vì anh 'yêu' cảm giác kim loại cọ vào làn da của mình.

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