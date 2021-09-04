Vận động viên thể hình từng kết hôn với búp bê nay đã tìm được tình yêu mới là... một chiếc gạt tàn

Anh cho biết, bản thân đã chia tay vợ người vợ là búp bê để đến với tình mới là vì anh 'yêu' cảm giác kim loại cọ vào làn da của mình.

Theo Mirror, vận động viên thể hình người người Kazakhstan Yuri Tolochko, 36 tuổi, cho biết anh bị hấp dẫn bởi "mùi hương tàn bạo" của chiếc gạt tàn và yêu cả cảm giác kim loại cọ vào làn da của mình, vì vậy anh đã có một cuộc "chia tay tàn khốc" với người vợ búp bê của mình. Yuri Tolochko đã gây chú ý toàn thế giới khi kết hôn với búp bê vào tháng 12/2020 - Ảnh: The Sun Vào tháng 11/2020, Yuri Tolochko đã gây chú ý trên toàn thế giới sau khi tổ chức một hôn lễ long trọng với cô vợ búp bê Margo và mời đến hàng chục khách mời. Nhưng đó chỉ là trước đây, hiện tại Yuri đã có tình yêu mới.

Sau khi gặp chiếc gạt tàn, cuộc hôn nhân của Yuri và Margo đã chính thức 'sụp đổ' - Ảnh: The Sun Người đàn ông cơ bắp gần đây đã bị thu hút bởi một chiếc gạt tàn mà anh nhìn thấy trong một club mà anh thường lui tới và hiện tại anh và chiếc gạt tàn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Trên trang Instagram của mình, Yuri viết: “Ban đầu tôi chỉ mượn chiếc gạt tàn cho một buổi chụp ảnh. Nhưng sau đó 'cô ấy' bắt đầu thu hút tôi. Tôi muốn chạm vào 'cô ấy' một lần nữa, ngửi 'cô ấy'. Tôi thích mùi hương tàn bạo của 'cô ấy' và cảm giác kim loại chạm vào làn da tôi. Tôi cũng thích việc 'cô ấy' mang bên mình một câu chuyện rằng 'cô ấy' đã không mới nữa và đã phục vụ nhiều người trước đây.”

Yuri tuyên bố mình là một người toàn tính luyến ái và luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với các đồ vật - Ảnh: The Sun Yuri tuyên bố mình là một người toàn tính luyến ái và luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với các đồ vật, giống như việc một nghệ sĩ dương cầm yêu cây đàn của mình vậy. Nhưng nếu Yuri muốn trong tương lai sẽ kết hôn với chiếc gạt tàn, anh ấy có thể cần phải lắng nghe một số lời khuyên pháp lý. Toàn tính luyến ái là chỉ sự hấp dẫn tình dục và/hoặc tình cảm với bất kể giới và giới tính nào. Những người toàn tính có thể xem bản thân họ như là người mù giới, khẳng định rằng giới và giới tính không phải là yếu tố quyết định sự hấp dẫn tình cảm và tình dục của họ đối với những người khác - theo Wikipedia.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-dong-vien-the-hinh-tung-ket-hon-voi-bup-be-nay-da-tim-duoc-tinh-yeu-moi-la-mot-chiec-gat-tan-422267.html