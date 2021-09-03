Chồng giết chết vợ vì sinh toàn con gái mà còn dám bật TV để qua đêm

Thế giới 03/09/2021 09:00

Người đàn ông này đã nhiều tháng đánh đập vợ vì sinh con gái, vào ngày xảy ra sự việc, anh ta đã nhìn thấy TV được bật qua đêm nên đã bị kích động và ra tay sát hại vợ.

Theo India.com, một người đàn ông 26 tuổi đã ra tay giết vợ mình vì cô đã bật TV suốt đêm. Theo các báo cáo, người này đã dùng bạo lực với vợ mình thường xuyên trong những tháng gần đây vì vợ anh ta đã sinh con gái. Vào hôm xảy ra án mạng, người này đã phát hiện chiếc TV được bật suốt đêm nên đã nổi giận và giết chết vợ mình.

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Người đàn ông này đã phát hiện chiếc TV được bật suốt đêm nên đã nổi giận và giết chết vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc được báo cáo từ khu vực Chandiwadi, thị trấn Maval, thành phố Pune, Ấn Độ. Cái chết của người phụ nữ được thông báo vào thứ bảy bởi một số dân làng đã phát hiện cái chết của cô.

Cảnh sát đã xác định được người chết là Changuna Jadhav và nghi phạm là chồng của cô, anh Yogesh Jadhav, một tài xế xe tải chuyên nghiệp, đã bị bắt. Ngay sau đó vụ án đã được đăng ký điều tra dựa trên đơn khiếu nại của Changuna trước đó về hành vi bạo lực gia đình của chồng.

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Nạn nhân đã bị chồng bạo hành suốt nhiều tháng vì sinh con gái - Ảnh minh họa: Internet

“Yogesh Jadhav, người từng bạo hành cô vợ 20 tuổi của mình vì đã sinh một bé gái cách đây 7 tháng, đã bóp cổ cô ấy sau khi phát hiện ra tivi trong nhà được bật suốt đêm. Bị cáo đã bỏ trốn nhưng sau đó đã bị bắt giữ ” - một quan chức của sở cảnh sát Shirgaon cho biết.

Nói với The Indian Express, một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Qua điều tra, chúng tôi đã phát hiện rằng người chồng đã tra tấn tinh thần và thể xác người phụ nữ suốt nhiều tháng qua vì đã sinh một đứa con gái. Kết quả cho thấy người chồng bóp cổ cô đến chết và đã bỏ trốn. Chúng tôi đã theo dõi điện thoại của anh ta và bắt giam anh ta."

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