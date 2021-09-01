Một cô gái 19 tuổi tại Mỹ vừa bị buộc tội giết người sau khi cô ta đột nhập vào một ngôi nhà và thiêu chết một người đàn ông là cha của 3 đứa trẻ.

Theo The Sun, đây là lần thứ hai mà Emma Presler, 19 tuổi bị cáo buộc giết người. Trước đó, vào năm ngoái, cô gái này từng bị buộc tội gây ra cái chết cho một người phụ nữ tàn tật, người bị bắn chết trong chính nhà của cô ấy.

Hung thủ Emma Presler, 19 tuổi - Ảnh: The Sun

Emma đã bị bắt vào hôm thứ 5 ngày 26/8 vừa qua sau khi người đàn ông 33 tuổi tên Devin Graham chết trong một vụ hỏa hoạn hồi đầu tháng. Cảnh sát cho biết, thiếu nữ 19 tuổi đã đột nhập vào nhà của gia đình này ở Kingwood vào ngày 6/8 sau đó tẩm xăng và đốt cháy anh ấy.

Vợ của Devin, cô Karissa Lindros cũng có mặt trong nhà vào thời điểm ngọn lửa bùng lên nhưng cặp đôi đã thoát ra khỏi nhà với những vết bỏng nặng trên cơ thể. Trong khi Karissa đang dần hồi phục vì bỏng tới 70% cơ thể thì Devin đã không thể qua khỏi.

Devin Graham đã ra đi mãi mãi trong khi vợ anh chịu thương tật tới 70% cơ thể - Ảnh: The Sun

Khi còn tỉnh táo, Devin đã nói với cảnh sát rằng có một người phụ nữ đã đột nhập và đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt anh ta. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt Emma tại quận Waller vào ngày 26/8 theo lệnh của văn phòng Biện lý Quận Montgomery.

Mới tháng 9 năm ngoái, Emma đã bị cáo buộc giết người sau khi Sierra Rhodd, 20 tuổi, mắc chứng bại não, bị bắn chết khi đang ngủ trên giường. Trong vụ án đó, Emma bị buộc tội vì là người đã lái xe trốn thoát khỏi hiện trường.

Sierra Rhodd, 20 tuổi đã bị bắn chết vào năm ngoái khi đang ngủ, vụ án có liên quan đến Emma - Ảnh: The Sun

Nhưng sau đó, thẩm phán nhận thấy không có đủ bằng chứng cho thấy Emma có liên quan nên tất cả các cáo buộc đã bị bác bỏ. Tuy vậy, bạn trai cũ của cô và 3 người khác đã bị bắt vì cáo buộc liên quan đến cái chết của Sierra Rhodd.

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