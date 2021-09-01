Một người đàn ông Louisiana, Hoa Kỳ được cho là đã chết sau khi một con cá sấu tấn công ông trong một khu vực bị ngập lụt bởi siêu bão Ida.

Theo NBC News, sau khi một người đàn ông bị cá sấu cắn mất cánh tay, bên ngoài nhà của ơông ta. Vợ của ông ta đã tìm người đến để được giúp đỡ. Nhưng khi bà trở về nhà, chồng bà đã mất tích hoàn toàn. Các quan chức địa phương cho biết vào hôm thứ hai, ngày 30/8, một người đàn ông 71 tuổi ở Louisiana được cho là đã chết sau khi bị một con cá sấu lớn tấn công trong khu vực đang bị ngập lụt bởi cơn bão Ida.

Người đàn ông này đã bị cá sấu cắn đứt một cánh tay sau đó mất tích hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet Vợ của người đàn ông cho biết, chồng bà khi đang đi bộ trong nước lũ vào khoảng giữa trưa thì bị con cá sấu bất ngờ tấn công ngay bên ngoài nhà của họ ở thành phố Slidell, đông bắc của Hồ Pontchartrain đối diện với New Orleans. Người vợ nói với các nhà chức trách rằng khi bà ấy đang ở trong dinh thự thì nghe thấy tiếng động lạ nên đi ra ngoài, bà nhìn thấy vụ tấn công và ngay lập tức chạy đến giải cứu chồng. Sau đó, bà đã kéo chồng ra khỏi dòng nước lũ vào trong nhà để thu thập đồ sơ cứu.

Lực lượng chức năng địa phương khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi đi bộ tại những vùng nước lũ chưa rút - Ảnh: AP Phát ngôn viên của đội cứu hỏa Slidell, ông Jason Gaubert nói với NBC News rằng người chồng này đã bị mất một cánh tay trong cuộc tấn công. "Khi người vợ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vết thương của chồng bà, bà ấy đã ngay lập tức đưa ông vào nhà và đi đến khu đất cao hơn, cách đó khoảng một dặm, để tìm người giúp đỡ. Nhưng khi bà ấy trở về, người chồng đã không còn ở chỗ cũ nữa." Thống kê cho thấy, có ít nhất 4 người ở Louisiana và Mississippi đã thiệt mạng sau trận bão Ida - Ảnh: AFP Lực lượng chức năng đã sử dụng thuyền và phương tiện di chuyển dưới nước để tìm kiếm người đàn ông nhưng vẫn chưa tìm thấy ông ta. Cảnh sát trưởng Randy Smith khuyến cáo mọi người nên thận trọng khi đi bộ trong các khu vực bị ngập lụt. Ông Randy nói: “Động vật hoang dã cũng đã bị mất đi nơi ở trong cơn bão này. Cá sấu và các loài động vật khác có thể đã di chuyển gần hơn vào các khu vực lân cận, nơi có nhiều người sinh sống." Thống kê cho thấy, có ít nhất 4 người ở Louisiana và Mississippi đã thiệt mạng sau trận bão Ida, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực này.

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