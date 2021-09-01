Sau khi bị chồng ly hôn bằng ba từ "talaq", người phụ nữ này còn phát hiện gã chồng cũ còn đăng video nhạy cảm của cô lên Internet, vì vậy cô đã đưa ra quyết định tự kết thúc cuộc đời mình.

1“3 lần talaq” là thủ tục ly hôn nhanh nhất thế giới của những người theo Hồi giáo. Theo đó, đàn ông Hồi giáo có thể lập tức ly hôn mà không cần bất kỳ lý do nào chỉ cần nói đủ ba lần từ “talaq” (ly hôn) với vợ có thể bằng mọi hình thức từ nói trực tiếp, thư tay đến thư điện tử.



Dù Ấn Độ đã ra quyết định sẽ bỏ tù những người đàn ông dùng 3 từ Talaq để ly hôn nhưng chỉ có phụ nữ là ủng hộ diều này - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù thủ tục ly hôn này đã bị cấm tại Ấn Độ từ tận năm 2017, nhưng nhiều người đàn ông theo đạo Hồi vẫn chọn cách này để kết thúc hôn nhân của mình.

Theo Times Now, vào ngày 18/8, nạn nhân từng gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát nói rằng chồng cô đã ly hôn bằng cách nói 3 lần từ "talaq" và ngay lập tức đem con trai của họ đi. Vào thứ 7 ngày 28/8, người phụ nữ này đã uống thuốc độ tự tử sau khi phát hiện chồng cô đã đăng tải một đoạn video nhạy của của cô lên Internet.

Vụ việc được ghi nhận tại làng Kishanpur, thị trấn Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân cùng chồng đã kết hôn được 4 năm và có 1 con trai 18 tháng tuổi, theo thanh tra Deepak Chaturvedi.



Quá tủi nhục, người phụ nữ đã uống thuốc độc tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, người chồng đã ly hôn với nạn nhân bằng “3 lần talaq” vào tháng trước sau đó tách con trai ra khỏi cô. Sau đó nạn nhân đã chuyển về sống cùng nhà của cha mẹ mình.

Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã phát hiện được đoạn phim nhạy cảm mà người chồng của nạn nhân đã đăng lên Internet. Họ cho biết thêm, nạn nhân đã tự tử bằng cách uống thuốc độc. Một vụ án đã được đăng ký nhầm chống lại người chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chong-phat-tan-video-nhay-cam-nguoi-phu-nu-uong-thuoc-doc-tu-van-421510.html