Người đàn ông mất tích hơn 20 năm được tìm thấy nhờ... Google Maps

Thế giới 31/08/2021 06:00

Sau hơn 20 năm bặt vô âm tính, hài cốt của người đàn ông này đã được tìm thấy trong chiếc xe ô tô của mình bị ngập nước tại một chiếc hồ ở địa phương nhờ sự trợ giúp từ Google Maps.

Theo LADbible, hài cốt của một người đàn ông mất tích ở Florida đã được tìm thấy trong một chiếc xe ô tô chìm sâu dưới nước sau hơn 20 năm kể từ ngày anh ta mất tích. Tất cả những điều này chỉ được phát hiện nhờ một bức ảnh trên Google Maps.

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Hình ảnh chiếc xe chìm dưới hồ được chụp lại từ vệ tinh - Ảnh: LADbible

Vụ án người đàn ông tên William Moldt, 40 tuổi biến mất vào ngày 8 tháng 11 năm 1997 đã khiến cảnh sát bối rối trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, vụ việc đã được giải đáp sau khi một người vô tình phát hiện ra một chiếc xe bị chìm trong ao trên Google Maps và gọi cảnh sát để điều tra.

Vào năm 1997, khu vực mà chiếc xe được trục vớt là một công trường xây dựng. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, nhờ vào tình trạng của chiếc xe, họ đã xác định được rằng nó đã chìm trong ao được một khoảng thời gian khá dài. Sau khi vớt chiếc xe lên khỏi mặt nước, bộ hài cốt được phát hiện và giao cho văn phòng giám định y tế để xử lý và xác nhận danh tính.

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Bức ảnh này đã có mặt trên Google Earth từ 2007 nhưng đến 2019, chiếc xe mới được phát hiện - Ảnh: LADbible
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Người đàn ông trong xe đã mất tích từ tận năm 1997 - Ảnh: LADbible

Một văn bản viết về vụ việc có nội dung: "Thật ngạc nhiên khi chiếc xe đã được hiển thị vô cùng rõ ràng trên bức ảnh được chụp từ vệ tinh của Google Earth về khu vực này vào năm 2007. Nhưng sự thật là đã không có ai nhận ra nó cho đến năm 2019, khi một nhân viên khảo sát tài sản nhìn thấy chiếc xe khi đang xem ảnh trên Google Earth."

Báo cáo từ Hệ thống Quốc gia về Người mất tích và chưa xác định được danh tính cho biết William đã rời một hộp đêm vào tối ngày 7/11/ 1997. Vào đêm đó, William đã gọi cho bạn gái và cho biết rằng mình sẽ về nhà sớm vào khoảng 21 giờ 30 phút nhưng kể từ đó, anh bặt vô âm tính.

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William đã say khi lái xe nên rất có thể việc anh lao xuống hồ là do không đủ tỉnh táo để lái xe - Ảnh: LADbible

Báo cáo cũng cho biết, William là một người trầm tính và không thích giao tiếp nhiều, anh chàng cũng không phải là một người thường xuyên uống rượu nhưng trước đó đã uống vài ly tại quán bar. Điều đó chứng tỏ việc William đã ngà ngà say khi lái xe và có thể dẫn đến việc gây tai nạn nên đã chìm cùng chiếc xe.

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Từ khóa:   mất tích tai nạn xe Google Earth

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