Khoảnh khắc kinh hoàng bé gái 5 tuổi bị rắn độc cắn vào mặt

Thế giới 01/09/2021 05:20

Khi đang chơi cùng con rắn nhỏ, cô bé 5 tuổi bỗng dưng bị con vật này cắn vào mặt nên phải lập tức đi bệnh viện chữa trị.

Theo The Sun, cô bé 5 tuổi này tên là Viktoria, đến từ Nga. Trong một lần cùng gia đình đến chơi tại một vườn thú cưng, cô bé đã bị một con rắn độc tấn công.

Trước đó, vì con rắn này đã được thuần hóa nên các nhân viên đã để cho nó cuộn quanh cổ và vai cô Viktoria, cô bé thậm chí còn chạm vào nó và tỏ ra khá vui vẻ. Nhưng chỉ ít giây sau, con rắn này đã cắn vào phần dưới cằm của cô bé khiến Viktoria đau đớn và giật lùi trong hoảng sợ.

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Viktoria bị con rắn cắn bất ngờ - Ảnh: Cắt từ clip

Nhân viên đã nhanh chóng lao vào gỡ con bò sát ra. Tuy không được xem là loài rắn có nọc độc gây nguy hiểm đến tính mạng con người nhưng Viktoria đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Các nhân viên vườn thú cưng cũng khẳng định con rắn này chưa từng cắn ai.

Vì Viktoria đã dùng bữa với gà trước khi đến vườn thú cưng và còn chơi với gà con trước khi chạm vào con rắn nên một giả thuyết đã được đặt ra rằng mùi thơm của gà đã khiến con rắn cắn cô bé.

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Trước đó, cô bé vẫn chơi đùa với con rắn rất bình thường - Ảnh :The Sun

Chuyên gia về rắn Ekaterina Uvarova cho biết: "Rắn vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Nếu nó đói và ngửi thấy những mùi như mùi gà con thì con rắn có thể sẽ kích động và tấn công người."

Chuyên gia này cũng kêu gọi nên đóng cửa các vườn thú cưng vì con rắn hay các động vật hoang dã khác cũng sẽ tấn công con người nếu bị "chú ý quá mức". "Một con vật luôn bị đụng chạm, không có nơi nào để trốn và nghỉ ngơi, và luôn trong tình trạng căng thẳng không bao giờ là tốt." - Ekaterina Uvarova nói thêm.

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Tuy nọc độc của loài rắn này rất yếu nhưng vẫn để lại vết thương nhỏ khá sâu trên mặt cô bé - Ảnh: The Sun

Ông Vladimir, cha của bé Viktoria cho biết: “Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu và đưa Viktoria đến bệnh viện để kiểm tra. Con bé sau đó đã được dán một lớp băng trên mặt."

“Các nhân viên vườn thú cưng nói rằng con rắn hoàn toàn không tấn công người trước đây. Có thể là do con bé đã chạm vào những con gà trước đó và chúng đã ngửi thấy mùi”. - Anh Vladimir nói thêm.

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