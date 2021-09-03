Mặc dù dẫn đầu về số lượng tiêu thụ vaccine Covid-19 của thế giới, Irasel đang chứng kiến số lượng ca nhiễm kỷ lục trong làn sóng dịch thứ tư của đất nước.

Irasel hiện đang đối diện với sự khủng hoảng liên quan đến Covid-19 sau khi số lượng ca các nhiễm mới ở nước này gia tăng một cách nhanh chóng trong làn sóng dịch thứ tư tại đây. Số liệu của Our World in Data vào hôm thứ tư ngày 1/9 cho thấy tại quốc gia này cứ 1 triệu người thì lại có 1892 trường hợp nhiễm vi-rút Corona. Irasel đang đối diện với khủng hoảng lượng lớn các ca nhiễm Covid-19 mới trong làn sóng dịch thứ 4 tại quốc gia này - Ảnh minh họa: Internet Tỉ lệ này cao hơn nhiều so với vị trí thứ 2 là Mông Cổ, nơi ghi nhận 1119 phần triệu, tiếp theo Kosovo với 909 người trên một triệu, thứ tư là Georgia với 976 phần triệu, thứ năm là Montenegro với 909 ca trên 1 triệu người.

Mặc dù số liệu thống kê chỉ kiểm tra giá trị ca mắc mới trong 1 ngày, nhưng Israel đã chứng kiến ​​sự gia tăng lớn về ca nhiễm mới trong làn sóng dịch thứ tư mà quốc gia này đang phải hứng chịu. Sự việc này xảy ra bất chấp tỷ lệ người dân đi tiêm chủng cao, với 69% tổng số dân cư đã được tiêm vaccine. Irasel đang đứng đầy thế giới với tỉ lệ ca nhiễm mới trên 1 triệu người - Ảnh: The Sun Bên cạnh đó, số ca mắc mới ở Anh đã tăng vọt lên 522 ca trên một triệu người. Vào ngày 2/9 vừa rồi, đã có 38.154 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại quốc gia này.

Các nhà khoa học Anh đang kêu gọi chính phủ chấp thuận việc tiêm các mũi tăng cường cho người lớn tuổi tại quốc gia này trong nỗ lực bảo vệ người dân khỏi làn sóng dịch mùa đông. Việc triển khai tiêm chủng này đã bị trì hoãn ít nhất là một tuần.

Vào ngày 2/9, Anh ghi nhận hơn 38 nghìn ca mắc mới - Ảnh: The Sun Vương quốc Anh không thể làm theo đề nghị này cho đến khi Ủy ban Hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch (JCVI) đưa ra phán quyết của mình. Ngoài ra, các nhà khoa học đang chờ kết quả của một nghiên cứu về việc kết hợp các loại vaccine khác nhau vào kế hoạch tiêm chủng quốc gia. Giáo sư Peter Openshaw thuộc nhóm Nervtag cố vấn cho Chính phủ Anh quốc, cho biết nước này đang trong cuộc chạy đua với biến thể Delta. Ông cảnh báo: "Nếu chúng ta chỉ ngồi đợi các báo để có thể đưa ra phán quyết, chúng ta có thể đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất mà lẽ ra chúng ta đã có thể đưa ra quyết định." Các nhà khoa học Anh đang nghiên cứu về việc trộn lẫn các loại vaccine - Ảnh minh họa: Internet Hôm qua, JCVI đã bật đèn xanh để tiêm mũi vaccine tăng cường cho nửa triệu người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng nhất, bao gồm cả những người đang điều trị ung thư và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid nhấn mạnh rằng quyết định này "không phải là sự khởi đầu của chương trình tăng cường" được lên kế hoạch cho đông đảo người dân.

Chồng giết chết vợ vì sinh toàn con gái mà còn dám bật TV để qua đêm Người đàn ông này đã nhiều tháng đánh đập vợ vì sinh con gái, vào ngày xảy ra sự việc, anh ta đã nhìn thấy TV được bật qua đêm nên đã bị kích động và ra tay sát hại vợ.

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